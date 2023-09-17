中秋嗑BBQ 搭纜車遊雲仙

2023雲仙中秋團圓趣BBQ自助式宴會餐每人1,599元，餐會地點在雲仙樂園勇士廣場舉辦，遇雨天則改在雲仙大飯店一樓。本次中秋活動期間分為兩個梯次，第一梯次為9月29日（五）18：00～20：00；第二梯次為9月30日（六）18：00～20：00。此外，中秋節當天9月29日（五）搭纜車遊雲仙，全票優惠每人只要250元（原價300元），邀請闔家蒞臨共襄盛舉，詳情請洽雲仙樂園官網。

全台唯一透過纜車入園的雲仙秘境，一覽烏來瀑布之美，近年轉型以「生態保育」為主的環境教育設施場所。新北市烏來雲仙樂園以「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」享有盛名，一年四季皆有不同景緻，以森林生態與溪流景觀著稱，平時更是親近大自然的好地方。園區內山谷地形，加上位於烏來瀑布的水源地，海拔高、群山環繞岩道，沿途都是豐富的蕨類生態與森林資源，溪流邊或森林深處的地點，陰離子的濃度含量都很高。遊客健走在群山環繞的岩道，享受森林芬多精，達到身心靈的健康與放鬆。

烏來位在台北市東南方約27公里，為新北市唯一的山地區，全區樹木青翠，清水長流，眾山環抱，但此美景因南勢溪懸崖峭壁的阻隔讓遊客無法置身欣賞，於是興起了空中纜車籌建計畫，藉著空中纜車將原始自然景觀完整地呈現於遊客眼前，又因美景天成，春夏秋冬的演替各有不同之美就如同仙境般，所以取名為雲仙樂園。