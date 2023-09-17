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Nespresso×JL Studio 打造星級饗宴

期間限定聯名餐點「小羔羊|瑪莎啦|永續蔬菜」將持續至10/31

  • 工商時報 郭靜芝
●以珍稀秘境咖啡為靈感，JL Studio三星主廚林恬耀將咖啡、永續與尼泊爾飲食文化結合，打造精緻饗宴。圖／Nespresso提供
●以珍稀秘境咖啡為靈感，JL Studio三星主廚林恬耀將咖啡、永續與尼泊爾飲食文化結合，打造精緻饗宴。圖／Nespresso提供

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瑞士頂級咖啡品牌Nespresso與台中米其林三星餐廳「JL Studio」攜手合作，為美食愛好者帶來一場獨一無二的星級饗宴。今年8月，「JL Studio」榮獲米其林三星殊榮，並以米其林星級餐廳專屬「珍稀秘境系列－尼泊爾藍榮城咖啡」為基底，結合Nespresso咖啡渣種植出的有機蔬菜，特別推出期間限定聯名餐點「小羔羊∣瑪莎啦∣永續蔬菜」，將持續至10月31日。

主廚林恬耀介紹，Nespresso珍稀秘境系列－尼泊爾藍榮城咖啡散發出烘烤麵包香氣和絲滑香醇的特點，因此他巧妙地將其製成兩款風味醬汁，分別適用於濃縮咖啡（Espresso）和大杯咖啡（Lungo），再搭配香料醃製的羊肉，呈現出獨特的口感和風味。為了讓咖啡以多種方式融入餐點，主廚還將咖啡轉化為coffee crumble，仿造尼泊爾的沙丘地形呈現在餐盤上，帶給您視覺和味覺的雙重享受。

台大園藝系的研究發現Nespresso咖啡渣不僅有助於減少蔬果的蟲害，還能使種植的蔬果更加甜美。主廚林恬耀對Nespresso咖啡渣的永續理念表示肯定，認為將咖啡渣用於種植有機蔬菜，實現了食材的循環再利用，體現了真正的永續理念。

Nespresso的專業咖啡一直受到米其林餐廳主廚的青睞，Nespresso已連續第六年成米其林官方指定咖啡合作夥伴，並與2023米其林一星餐廳Holt主廚攜手合作，以「珍稀秘境系列－加拉巴哥咖啡」打造以台灣傳統辦桌文化為主題的晚宴甜點。此外，與曾獲得米其林綠星的「小小樹食」合作，帶來令人驚豔的晚宴迎賓小點，進一步將咖啡和永續理念融入餐廳高度創新中。

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