新板希爾頓悅市集 推中秋異國燒烤

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喜迎中秋佳節，台北新板希爾頓酒店全日餐廳悅市集推異國風的「中秋燒烤」特別企劃，自9月1日起至30日。此次特別企劃將烤肉界的「四大天王」引進台北，呈現出美味的「爐烤美國肋眼牛排」、創意十足的「迷迭香料烤羊腿」、誘人的「橙汁BBQ醬烤豬肋排」和風味獨特的「芥末醬烤半雞」等一系列誘人料理。

這場「中秋異國燒烤」不僅為您的味蕾帶來驚喜，還為軍公教和65歲以上的長者提供優惠活動。在9月底前，這兩個特殊群體可以享受用餐75折的優惠，將美食和節慶氛圍帶回家。

特色菜品「爐烤美國肋眼牛排」由廚藝長李文康精心調味醃製，低溫爐烤，保持了肉質的軟嫩和原汁原味。「迷迭香料烤羊腿」為西餐主廚溫永智獨創菜品，選用紐西蘭的大羊腿，經層層香料醃製，再低溫烤製，搭配烤香外皮，呈現酥香軟嫩的絕妙口感。「橙汁BBQ醬烤豬肋排」選用國產豬肋排，將蔬果香料醃製，搭配手工熬製柳橙果醬，鮮美多汁。「芥末醬烤半雞」外皮酥香，雞肉軟嫩多汁。還有隱藏版美食不定期推出，包括「香烤鳳梨火腿」和「炙烤帶骨牛小排」。

不容錯過的「中秋異國燒烤」特別企劃將於台北新板希爾頓酒店全日餐廳悅市集為食客們開啟美味的9月之旅。請即上官網（https://reurl.cc/OEdr23）查詢或致電預約（02）2958-3770，預定您的美味之旅。