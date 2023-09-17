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加賀屋 祭長青樂齡好時趣住房優惠

  • 工商時報 陳又嘉
●加賀屋天翔餐廳料理長林田昌人依旬而食，品味季節之美，秉持「從食材開始創作」的料理精神，獻上「青水無月」夏季夕膳套餐。圖／日勝生加賀屋提供
●加賀屋天翔餐廳料理長林田昌人依旬而食，品味季節之美，秉持「從食材開始創作」的料理精神，獻上「青水無月」夏季夕膳套餐。圖／日勝生加賀屋提供

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搶攻九九重陽孝親商機，日勝生加賀屋提供長青樂享住壽包套一站式體驗，即日起至10月31日於官網獻上「大人囝仔樂齡遊」專案，推出「長青樂齡好時趣」享一泊二食入住日式園景雅緻套房，平日19,250元起；「樂活部屋食養生趣」享一泊二食平日獨享價21,450元，9月還祭出平日限定「非日常樂齡養晨半日遊」專案，凡年滿60歲（含）長輩，每位999元＋10％。

長青樂齡好時趣除享住房、餐點、甜點、房內奉茶服務，長輩年滿60歲（含）加碼送專屬雙人岩盤浴體驗課程一次、住房禮金1,000元及頂級日式SPA加購案。樂活部屋食養生趣貼心升級管家接待，提供專屬房內奉茶服務及用餐，賓客享用天翔廳料理長林田昌人打造的五件式會席套餐，讓長輩身心靈放鬆沉浸日式頂級奢華度假氛圍。

加賀屋一日暢遊也是熱門之選，夏季午膳或晚膳彈性搭配大眾池、雙人獨立湯屋；非日常樂齡養晨半日遊可暢享白磺溫泉池、山泉冷水池等休憩空間，並搭配純日式早餐。

宴會廳首次推出十人成行慶生會席，以高御膳個人會席料理套餐取代合菜，每位2,980元起，即日起接受預訂，壽星專屬禮為客製「亮金酒瓶雕刻」乙瓶，另外年滿60歲大壽貴賓可體驗日式祝壽服飾儀式。凡預訂假日專案每滿十人贈送老松上饡雪梅清酒乙瓶，滿20人以上免費歡唱卡拉OK，讓壽星感受滿滿誠意。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

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