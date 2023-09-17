自營商8月賣超排行榜 變心倒貨AI族群淪靶心

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今年前7月一直參與台股盛事的自營商，8月反手連續賣超，金額創下歷史新高；賣超背後的原因以及代表的意義，值得留意。

根據《財訊》報導，8月台股遭遇逆風下跌578點，把時間序拉長來看，今年前7月漲幅達23.8％，8月漲多回檔也算合理。不過從籌碼面卻發現，3大法人中的自營商，8月賣超金額創下單月新高，背後的涵義值得探討。

自營商指的是證券公司以自有資金操作股票，自營商每日申報的買賣，又分為自行買賣以及避險兩大部分。自行買賣是指，自營商旗下的交易員根據研究報告判斷，進行股票操作投資；另外一種避險，則是因為證券公司發行權證商品，隨著投資人權證的買賣數量增減，需要在市場上買賣相對部位的股票，避險操作。

《財訊》分析，8月自營商賣超915億元，當中有268億元為自行買賣，有647億元為避險操作，兩者皆為賣超。

避險賣壓 代表空頭氣勢升

首先，就自行買賣而言，不具名的交易員表示，交易員多半是以短線操作為主，5、6月自營商分別大舉買超692億與239億元，台股也如預期上攻到7月創下今年新高，不少交易員提早達到全年獲利目標。因此在8月市場行情一轉弱，大戶、投信紛紛獲利了結引動賣壓，自營商交易員為了維持績效，跟進出脫持股，帶動股價跌幅加劇。隨後引動進場較晚的自營商停損賣壓，形成連鎖效應。

根據《財訊》報導，業界指出，自營部交易員有極大的風險控管與績效壓力，只要授權資金部位虧損超過5％，就會面臨第一次停權，如果連續被停權就會被調職甚至開除。另外，如果投資單一個股虧損超過15％則會被強制賣出，因此自營商交易員的操作必須非常靈活，隨時執行停損或者停利的決策。

再就避險部分來看，有別於過去權證給人的印象，是以資金部位不多的散戶為主，現在也有不少中實戶或者大戶運用權證工具，進行套利與投資操作。知名的權證小哥表示，自營商避險大舉賣超有3個可能，第一，因為股價大跌，權證風險指標Gamma值會引動Delta值變小，代表標的每漲跌1元，權證的價格變動變小，因此需要的避險部位就會變少，發行券商就要在市場上賣出避險部位。

第二，為大戶大舉出脫認購權證，市場上流通的認購權證數量變少，自營商就必須要在市場上同步減少持有的避險部位。第三，種為大戶開始轉向放空避險，大舉購買認售權證，此時自營商就需要放空相應部位的股票來避險。但不管是哪一種理由，都代表市場上看空的大戶增加。

上半年漲多個股 跌幅較重

《財訊》也發現，仔細分析8月分自營商賣超金額前10名的個股，共同的特點，都是上半年股價走勢極為強勁，今年漲幅最凶猛的AI族群，更是自營商8月賣超的重災區。

賣超金額第一名的緯創，可以說是上半年台股的驚奇。7月底開始自營商從連續買超轉成連續賣超，賣超總金額達到95億元，自波段高點到8月底，跌幅達到27.6％。賣超第二名的光寶科，賣超金額24.6億元，自營商在7月31日股價創高後，開始連續賣超，到8月底波段跌幅達到21.5%。

《財訊》報導指出，賣超第四名的康舒，自營商到7月31日以前都還在連續買超，不過8月2日大舉賣超，股價也就一路回探，自高點以來跌幅達21.9％。其餘AI相關族群，廣達、技嘉賣超金額也超過10億元，自波段高點回檔也都超過10％。

以自營商賣超金額前10名來觀察，自高點回檔都超過10％以上，而同時間的加權指數僅下跌4.7％，比較起來，自營商賣超的個股，下跌的力道明顯比較強勁。業內法人表示，自營商代表聰明的錢，當自營商在單一個股股價高檔時，由連續買超轉成連續賣超，或者賣壓明顯放大，代表自營商或者大戶先行下車，此時，有可能是波段多頭行情走勢的結束，值得留意。

文／楊尊堯