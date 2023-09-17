蘋果iPhone15發表會魔咒又應驗？1表看最佳買點、外資點名6檔精兵

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蘋果在台灣時間週三（9/13）凌晨舉行iPhone15新品發表會，在先前許多媒體與達人提前「劇透」下，發表會並無太多亮點，蘋概股也因此多以小黑作收。然而，根據歷史經驗，蘋果發表會後恰好是最佳買點，1個月後電子指數平均上漲約10%。

華南投顧董事長儲祥生分析，由於蘋果新品上市發表會已經成為一年一度的例行公事，加上發表會前各種消息已經把新品的亮點都先點破，所以並沒有讓人太驚艷的感覺。

此外，他認為手機發展已經到盡頭，過往拿到蘋果新手機時，身邊的人都會搶著想把玩新功能，但近年因功能升級與創新出現瓶頸，大家只會瞄一眼就沒有興趣了。他分析，對應到投資市場上，過去「一顆蘋果救台股」的榮景，現在要複製的難度較高。

蘋果新機發表會後就是低點 逢低買進1個月後平均漲10%

不過，若就歷史經驗來看，蘋果發表會後反而是逢低買進的好時機。富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升觀察分析，近5年來蘋果發表會後，大盤指數平均走跌約5%、電子指數走跌約6%，驗證所謂的「發表會魔咒」確實存在。

儘管如此，若能在此時勇敢買進相關供應鏈股票，1個月與3個月後，電子指數分別有10%與18%的報酬。

另一方面，薛博升從籌碼面來看指出，觀察今年以來截至9/8，受到AI題材與升息利多加持下，外資累計買超台股近1208億元；此外，證券劃撥存款餘額創新高，意味內資仍看好台股後市，預估將有利台股表現。

在蘋果發表會後，一家美系外資則分析，此次兩大亮點分別為「價格」與「開賣時間」。首先，iPhone 15 Pro max最低售價（256GB款）為1199美元，比市場預估的價格便宜100美元，且與去年iPhone 14 Pro max的最低售價相同，對供應鏈來說是好消息；第二，開賣時間落在9月22日，比原來預期的時間早。

入手蘋概股怎麼選？美系外資點名6精兵表現可期

該外資研判儘管在發布會前新品亮點已經劇透差不多了，但因為價格與開賣時間可視為利多，預估對下半年銷售應有助益，因此維持下半年iPhone 15出貨量約9千萬支的預估。

至於投資人若想買進蘋概股應該怎麼挑？該外資點名看好6檔台股將啃甜蘋果，分別是玉晶光（3406）、大立光（3008）、台積電（2330）、台達電（2308）、緯創（3231）與GIS-KY（6456）。

但該外資也建議，投資人在10月上旬要特別注意新機首波銷售情況，因為將影響後續供應鏈訂單是向上或是向下修正。

（文／林韋伶）