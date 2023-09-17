AI族群資金流向汽車個股 法人報告揭2真相：現在進場要挑「這1種」

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在車用零件相關族群中，有不少獲利穩健、本益比偏低的標的，例如車用PCB與AM零件維修等，獲得資金青睞，可望成為台股整理期中的資金避風港。

全球AI風潮暫歇，台股陷入整理，原先在AI族群的資金逐漸流出，尋找新標的，其中以汽車相關的個股居多。這是否代表汽車業的春天來了？

綜合近期多家法人研究報告，指出了兩個現象，首先是這幾年全球電動車市場高速發展，雖然成功吸引買氣，但排擠了傳統車市，整體銷售量沒有增加。更重要的是，電動車的零件與整車售價，是以過往資訊產品殺價競爭的方式搶奪市占率，不利車廠與零件廠營運。

另一個原因是，中國造車技術日漸成熟，並以其經濟規模壓低成本、以高CP值吸引消費者，已經是全球車市新趨勢，這也使得歐美日車廠的獲利被壓縮。

至於電動車，看似風光銷售，但不斷降價的結果、已有愈來愈多消費者發現「早買早吃虧」，而且電池安全性與續航力有疑慮、充電樁布建還不足等問題，也讓消費者產生「里程焦慮」，這些都影響了今年電動車的買氣。

因此，汽車產業要真正復甦，要等整體環境轉佳，帶動消費意願提升，加上前述的里程焦慮感降低，才可能真正復甦。因此現階段布局，具利基且低本益比的標的，應該是較安全的策略。

車用PCB 年增率一支獨秀

從近期走勢來看，國內幾家長期耕耘車用PCB （印刷電路板）的廠商，因陸續接獲電動車相關訂單大漲；甚至一般人較少留意的AM（After Market，售後維修市場）族群，最近也有所表現。

國內PCB產業今年受高通膨、高庫存影響，預估全年產值將衰退16.8％，並預估庫存需調整至明年。不過據工研院IEK統計，今年唯有車用市場維持正成長，年增率約2.8％，占整體PCB比重也提高到14.6％。

附表中的PCB相關個股，就是近年來車用占營收比重超過2成以上，且持續攀升的公司。其中敬鵬（2355）占比85％最高，健鼎（3044）營收金額最大，不過其他三檔後續潛力也不容忽視。

高技（5439）是利基型PCB廠，今年上半年表現不錯，EPS（每股稅後純益）達2.72元，且前8月累計營收年增率達38.5％，在今年國內PCB廠商中名列前茅。

上半年業績成長主因是網通與車用產品貢獻，其中車用產品主要受惠電動車，目前車用產品線已占營收3成，至於網通產品主要是交換器。公司預估下半年仍可維持上半年營運水準。股價近期受大盤影響回檔，但也提供了新一波買點。

至於定穎（3715）布局車用市場已久，從2017年占營收比重35％，至今年第二季已達7成，其中電動車又占了24％。產品主要應用在高階智慧車載應用，包括自動駕駛、智慧座艙等，技術則以十層以上的高密度互連板（HDI）以及任意層（Any layer）為主。

公司表示，未來汽車板占比會維持在7成，但電動車還有再成長的空間。至於下半年業績，重點放在配合客戶開發自動駕駛用的HDI，第二季已開始生產，預估出貨到年底，下半年營收會比上半年略增。

美國AM市場升溫 台廠受惠

除了PCB，去年中美國最大汽車保險公司State Farm回歸使用AM零件，今年並擴大使用範圍。從過往數據來看，AM市場每年大致呈現個位數的溫和增長，需求穩定。不過在美國車險業者擴大採用AM零件後，長期將有助台廠提升在美國市場的滲透率。

法人提醒，國內AM相關個股除了受惠於以上的趨勢外，近期台幣趨貶、至少也對第三季營運有幫助。加上每年冬季是AM市場的傳統旺季，相關個股的營運狀況值得追蹤。

其中板金、保險桿大廠東陽（1319），今年營運比去年佳且優於預期，公司近期公布自結前7月累積稅前盈餘是19.27億元，EPS3.21元，都是歷年同期新高紀錄。

在AM業務方面，法人預期在State Farm擴大採用AM件賠付，效益將逐年顯現，屬於長多題材。至於代工生產（OEM），中國經濟雖表現不佳，但官方仍努力刺激汽車銷售，且進入「金九銀十」傳統消費旺季，上游供應鏈從8月起已有拉貨跡象，因此公司也樂觀看待今年OEM事業的成長動能。

（文／唐祖貽）