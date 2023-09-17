鐵礦砂價格走強 法人「這原因」保守看鋼鐵股

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中鋼（2002）8月營收站上300億元大關之上，符合市場預期，10月及第四季盤價也雙雙調漲；法人表示，中國粗鋼生產量維持高檔為鐵礦砂價格帶來支撐，但中國鋼鐵需求表現仍疲軟，預估原料價格偏高但個股獲利成長動能不強，因此維持中鋼「中立」，新光鋼（2031）、榮剛（5009）「區建操作」的投資建議。

中鋼8月營收305.5億元，年減15.77％，月增8.25％，符合預期。群益投顧表示，受惠於中鋼盤價上漲的效益逐漸發酵，帶動8月營收呈現月增長格局；中鋼9月盤價以較明顯的上漲幅度開出，主要是預期中國的鋼材需求今年下半年可望增加，配合亞洲其它鋼廠的漲價同步調漲。

不過從原料價格觀察，鐵礦砂價格在8月中旬以後出現明顯的上漲，價格由100美元／噸，快速上漲至最高達118美元，十多天的時間上漲約15％；目前帶動鐵礦砂價格維持強勢的主要原因，是中國的鋼鐵生產量仍維持高檔，強大的生產需求為鐵礦砂價格帶來支撐。

由於原料價格轉強，且中國的鋼廠調漲盤價，中鋼日前開出第四季季盤及10月月盤，漲幅一如預期，季盤漲幅大於月盤，其中第四季季盤棒線每噸調漲1,000元、鋼板每噸漲1,200元漲幅最高。而在月盤部分，包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲等每噸均上漲500元，漲幅較9月稍微收斂。

群益投顧認為，俄烏戰爭在今年結束的可能性已經微乎其微，且中國鋼鐵需求表現仍疲軟，但中國鋼鐵產出量維持高水準，帶動鐵礦砂價格維持強勁，預估原料價格偏高但個股獲利成長動能不強。