商業司長親臨秋季加盟展 傳授智慧節能趨勢

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台北國際連鎖加盟大展秋季展9月14日至9月17日在台北世貿一館盛大展開，主辦單位台灣連鎖加盟促進協會在展覽期間特別舉行「連鎖總部智慧減碳永續發展」論壇，邀請經濟部商業司司長蘇文玲、台灣電力公司業務處副處長仇忠銘、前立法委員蔡壁如、以及四家ESG相關應用民間企業，共同分享智慧減碳解決方案，由公私部門專家講師教導如何透過智慧化方式提升能源效率，幫助連鎖門市在日常營運中實現節能減碳。

台灣連鎖加盟促進協會副理事長王能宏表示，過去中小企業在實施ESG轉型時面臨諸多困難，包括資金短缺以及誘因不足，但現在ESG轉型已經不再是選擇，而是長遠趨勢的一部分，這將是協會重要的努力目標。

論壇分為兩個階段，第一階段由三位代表公部門的講者，講述ESG概念以及未來趨勢；第二階段則由四位分別提供智慧永續解決方案、智慧共享經濟、以及智慧照明設備的廠商，提供ESG的落地執行方法；兩個階段之後再分別以開放式論壇，讓講者、主持人以及聽眾，針對商業服務業為何要執行ESG、以及中小企業最容易入手的ESG項目為主軸，互相提問發想，以不同視角激盪出務實解方。

商業司司長蘇文玲在論壇中提及，包含政府2050淨零碳排目標、到越來越多的先進國家直接制定政策，將相關作法納入法律規範，都能看出ESG工作的重要性，很高興台灣連鎖加盟促進協會能夠重視這樣的觀念，這樣的變革是商業服務業的重大進展。立法委員蔡壁如則表示，節能減碳不只是台電的工作，而是全民責任，未來碳權規範也會逐步納入商業服務業，中小企業老闆們必須具備前瞻思維，才能因應政策趨勢。

論壇聽眾以連鎖企業與商業服務業者為大宗，並在會後分別與講者作意見交流，藉以尋求自身企業在ESG領域的進步，如安裝LED燈具、改善抽風設備、安裝智慧電表等等，以智慧科技達成節能減碳。主辦單位台灣連鎖加盟促進協會表示，未來協會將持續與政府合作改善台灣產業體質，促成數位轉型及永續發展，將台灣打造為培養國際連鎖品牌的搖籃。