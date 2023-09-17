返老還童希望園區文教中心16日啟用 為癌友打造身心靈健康新指標

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全世界第一座免費提供癌友療癒所創建的希望園區，16日在台南市大內區正式啟用。希望園區是由財團法人返老還童防癌文教基金會攜手無數志工，專為癌友打造的療癒中心。啟用典禮由返老還童氣功協會創辦人蔡良安、大內區長李義隆、立委陳亭妃、以及返老還童氣功協會的志工等貴一起見證蔡良安老師創辦的「返老還童氣功」健身濟世；以及「返老還童希望園區文教中心」承擔的重要使命與任務。

台南市大內區長李義隆表示，希望園區文教中心的成立，是對所有癌友的一份珍貴的生命禮物，無償地提供醫療知識和養生運動教學，更是一個讓癌友重新燃起希望的地方。並期待藉由園區的啟用幫助更多癌友，在治療後及療癒期間可以提高日常生活品質，深信希望園區的啟用，將為全球的抗癌運動樹立了一個「身心靈健康」的新指標。

返老還童氣功協會創辦人蔡良安表示，希望園區文教中心是依照聯合國世界衛生組織 WHO的癌症輔療法的規範，承擔重要的使命而成立。每位癌症朋友可完全免費享受7天至14天的短期食宿服務和體驗自然生活的機會。除了攜手專業的醫療團體，將正規醫療外的知識結合學習、養生運動、自然休憩等多元活動外，更規劃有身、心、靈成長課程，為癌友的康復之路增添更多希望。

希望園區文教中心共有1棟三層樓多功能活動中心及9棟日式鋼構三層樓VILLA式建築，內有148間雙人房可同時容納近300名癌友同時入住。而多功能活動中心「一樓廳」採大面積落地玻璃設計，「二樓聯誼廳」有大型的交誼區、善種子賣場及日式禪房，日式禪房可供癌友親友來此陪伴時短期住宿。「三樓大教室」可納約300人上課，LED電視牆、投影音響等專業硬體設備，確保學員的上課品質。

令人驚豔的是，文教中心的中庭整體造景採用「內經圖」的意象來設計，隱含著千古流傳的修練精髓，可讓人感受到自然氛圍並放鬆心情與之共處。

希望園區農場除了生產豐富多元的無毒蔬果供應上課癌友食用外，更提供一個優質的天然場域，讓癌友們運動練功及靜坐光照冥合。療癒期間可沉浸於曾文溪流域與壯闊的山巒共同營造出的明媚風光，並優遊於美麗的生態池與綠意盎然的生態水道，讓人心曠神怡、開啟自然的療癒力。

返老還童氣功協會前執行長陳漢清說，希望園區誕生的重要幕後推手，正是全臺的志工教練們。眾人無私地貢獻己力，期盼提供癌友最優質的療癒環境，在眾志成城的無悔付出下不僅為癌友帶來無限的希望和力量，更是共同寫下希望與幸福的歷史見證。