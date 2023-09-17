高階iPhone 15規格升級 台廠握關鍵技術搶商機

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【中央社記者鍾榮峰台北17日電】蘋果高階版iPhone 15 Pro系列規格明顯升級，其中A17 Pro晶片、鈦金屬邊框、四重反射稜鏡設計成為矚目焦點，台廠包括台積電、鴻海旗下工業富聯、大立光等，分別在3奈米先進製程、鈦金屬邊框製造、相機鏡頭鏡片等技術占有關鍵地位，持續成為蘋果重要供應商。

蘋果（Apple）日前公布iPhone 15系列新機，其中高階版iPhone 15 Pro和頂級版iPhone 15 Pro Max規格明顯升級，包括採用蘋果設計、台積電3奈米先進製程代工的A17 Pro晶片，使用航太等級鈦金屬邊框等，頂級版iPhone 15 Pro Max更具備120公釐5倍光學變焦功能，望遠相機內建四重反射稜鏡設計。

其中在A17 Pro晶片，蘋果指出，全新繪圖處理器（GPU）採用6核心架構，運算速度可提升20%，6核心中央處理器（CPU）運算效能可提升10%，另外配備16核心的神經網路引擎，速度提升2倍，也具備機器學習（machine learning）功能。

蘋果也表示，相關3奈米製程採用極紫外光（EUV）微影曝光技術，讓晶片內電晶體數量可增加到190億顆。市場一般預期，蘋果A17 Pro晶片獨占台積電3奈米先進製程產能。

在鈦金屬邊框設計，蘋果說明，透過固態擴散技術，將鈦金屬邊框與全新的鋁金屬內框合而為一，採用熱機處理製程，而內框採用100%再生鋁金屬製成，讓機身更輕盈，新的機身架構也能讓維修更容易。

日系和美系外資法人均指出，鴻海旗下工業富聯是iPhone 15 Pro系列金屬機殼和鈦金屬邊框主要供應商。

產業人士分析，全球唯一一家高階精密結構件燈塔工廠，位於工業富聯中國深圳觀瀾廠，工業富聯藉此掌握iPhone新產品導入（NPI）作業每個機台的數據、參數和模型。

法人推估，高階版iPhone 15 Pro系列鈦金屬邊框主要供應商除了工業富聯外，也包括捷普（JABIL）集團、以及中國藍思科技旗下收購可成的江蘇泰州廠；至於iPhone 15 Pro系列所需高階複合材料，僅工業富聯和捷普旗下綠點高新科技供應。

在頂級版iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，蘋果說明，這可讓光線連續反射4次，讓光線能在相同的空間內拉長行進路線，帶來更長的新焦距，此外搭配3D感光元件位移式光學影像穩定和自動對焦模組，可讓相機更穩定。

日系和美系外資評估，大立光是iPhone 15 Pro Max後相機鏡頭鏡片的主要供應商，此外玉晶光（3406）、中國舜宇光學也切入iPhone 15系列相機鏡頭鏡片供應鏈；至於前後鏡頭關鍵CMOS光學感測元件，則由日本索尼（Sony）獨供。