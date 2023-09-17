雙魚座有利可圖 雙子座職場把握機會

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 反彈逢高 宜站賣方

心想事成是種期盼，但另種說法卻讓人不舒服，那就是莫非定律。本周出現了「心想事成」的能量，只不過最好多給自己正向思維。工作運勢頗佳，順勢而為是理想策略，合作機會出現了，抱持學習的心，別急著將事情攬下來。投資求財，反彈逢高站在賣方，納財為先。幸運物與色彩：舒俱徠石與粉紫色。幸運數字：3、9、1、8及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 投資求財 就線論線

木星金牛，位於中段，進入逆行。天王金牛，位於後段，繼續逆行。兩顆重量級行星在自己的宮位上逆行，雖然出現了合相磁場，仍不宜過於輕率，抬錯了轎容易招惹麻煩。愛情運勢頗佳，該行動就別猶豫，尤其是女性金牛別讓好運流失了。投資求財運亦佳，就線論線為宜。幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。幸運數字：8、7、6、0及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 職場事務 把握機會

事業職場出現了機會，這是個運勢頗佳的一周。許多時候，大事業來自於最初的天馬行空，感覺對了就該掌握。不過順著機會和想法起飛，就像子彈飛一樣，伴飛就可，大手筆的行動稍安勿躁為宜。家運頗佳，大事也順勢為之。投資求財，震盪愈大愈好。幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。幸運數字：3、1、9、4及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 購屋置產 順勢而為

偶而放縱一下，對整體生活而言是正向的。休息是為了走更遠的路，就像蹲下來是為了跳得更高一樣，該給自己一個喘息的時間和空間。幸運的是，家庭運勢頗佳，搬家、入宅、修造與購屋置產，都值得順勢而為。投資求財，高出低進營造短線財利。幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。幸運數字：6、9、4、3及其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 短線財利 靈活運作

金星獅子，位於中段。偏財運勢頗佳，對於商務買賣與業務行銷的獅子而言，這是個賺錢的大好機會，只不過不是盲目努力，而是借力使力合作一起創造業績。人際關係磁場十分理想，這是大利廣結善緣的寫照，而貴人就在自己身邊。投資求財，財利在短線，靈活運作為佳。幸運物與色彩：黃玉與紅色。幸運數：3、9、4、1及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 業務行銷 值得努力

雙女（處女）之月，進入後段。水星雙女（處女），恢復順行，逐步進入中段。貴人出現了就該積極掌握，想確認是否貴人，就從抱持學習的心仔細觀察，細細聆聽開始。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得加把勁。愛情須要堅持，但不給壓力。投資求財，掌握強勢股。幸運物與色彩：瑪瑙與乳白色。幸運數字：7、6、4、0及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 順市操作 短線納財

火星天秤，進入中段。天秤座是本周最幸運的星座，只因火星是本周唯一沒有負能相位的行星。抱持熱情面對生活與環境，將得到更多熱情的回應。工作運勢亦佳，有想飛的夢想，就該起來飛翔一番，這是值得嘗試讓夢想成真的一周。投資求財，順市營造短線機會財利。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：9、1、4、3及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 高出低進 營造財利

讓思想起飛的感覺是美好的，掌握想飛的心，就容易掌握心想事成的契機。對自己好一點，偶而放縱一下，反而更有利事業上的轉型發展。愛情運勢佳，有愛的者多愛一些，其餘則讓自己有戀愛的感覺，愛夥伴、身邊的貴人，好運起飛了。投資求財，高出低進營造順市財利。幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。幸運數字：1、9、4、0及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 參加聚會 累積人脈

家庭運勢佳，把家營造得更溫暖、舒適，即為自己營造超順遂的事業運。貴人在遠方，宜多參加聚會，結識不同領域人脈。有道是「孤軍奮鬥，不如團隊合作」，加入或組織自己的團隊，據說讓團隊為自己工作，才會成真正的老闆。投資求財，順市而為，掌握市場氛圍和脈動。幸運物與色彩：藍晶石與藍色。幸運數字：1、4、6、7及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 廣結善緣 結識貴人

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。學習是為了讓生命更精彩，保持學習的心，也在學習的領域積極廣結善緣，對於事業具有極大助益的貴人容易如願出現。事業運勢超級理想，是機會就該積極掌握。投資求財，密切觀察國際財金動向並順勢而為。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：6、7、1、8及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 國際財金 重要依歸

財利運勢頗為理想，商務買賣與業務行銷都值得努力，而一般寶瓶也不妨給自己一個發財的機會，購買彩券就是其中之一。對於有意更換跑道的寶瓶而言，值得將自己履歷檔打開，讓伯樂有機會發覺這匹駿馬。投資求財，宜國際財金的脈動為依歸，並靈活運作。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：3、9、4、8及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 商務買賣 有利可圖

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。雖然有兩大行星在逆行，不過當想飛的感覺出現了就不該阻擋和限制，放鬆反而容易出現預料外的火花。偏財運勢超理想，商務買賣有利可圖，股市投資求財更是財富逼人，隨著震盪順勢營造短線財利。幸運物與色彩：珍珠與金色。幸運數字：8、4、6、0及其組合。