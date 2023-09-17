安鈦克股臨會 討論減資案

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為提升股東權益報酬率，安鈦克科技（6276）8月上旬召開重大訊息記者會，宣布擬辦理現金減資退還股東股款，減資幅度達三成，依規定，該案須經9月22日股東臨時會通過，並呈報主管機關申報才能生效。

受到PC產業需求放緩、庫存水位高漲等利空影響，安鈦克營運面臨考驗，去年EPS急縮只剩下0.75元，相較於2020年、2021年的EPS3.54元及1.09元呈現快速滑落。儘管今年因庫存落底，再加上產品優化有成，上半年EPS1.55元已較去年全年倍增，但為持續優化公司財務體質，安鈦克還是決定進行股本瘦身。

安鈦克此次減資金額為9,447萬元，銷除普通股股數944.7萬股（含上櫃普通股529萬又73股及私募普通股415萬6,927股），減資比率為三成，以每仟股換發700股計，減資後實收資本額將降為2億2,043萬元，總股數為2,204.3萬股（含上櫃普通股1,234萬3,502股，以及私募普通股969萬9,498股），每股面額為10元，減少的股本全數以現金方式依各股東持股比率退還。

為順利推動減資，安鈦克亦敲定於9月22日召開股東臨時會，會中將就辦理現金減資退還股款案進行討論，另因應股東臨時會召開，安鈦克也順帶公告停止過戶期間落在8月24日至9月22日，該案將俟股東臨時會通過、呈報主管機關申報生效後，再授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日。

對於此次減資，安鈦克寄望頗深，期待透過此次減資在提升股東權益率之餘，也可以順帶提升對市場變化的靈活調整力，並經由對營運成本的有效管控，發揮整體營運績效，得以在更有效之資本額下充分發揮，為股東創造最大利益。