上周法人動向 外資扭轉連6賣轉買、投信買超創高

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【時報記者任珮云台北報導】台股上週五尾盤指數急拉，終場收在16,920.92點，一舉飛越16,900點之上，上漲113.36點，漲幅0.67%，帶動台股周線由黑翻紅，全週大漲344.9點，週線漲幅2.08%，平均日均量回溫至2,970.9億元。法人資金動向上，外資終於扭轉連6週賣超趨勢，上周大舉回補204.5億元，投信法人也擴大買超幅度，不僅連7週站在買方，單週回補金額高達226.75億元，刷新歷史以來新高，僅有自營商賣超212.53億元，三大法人合計加碼218.72億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，隨著法人回補，本週AI類股再度轉強，電子指數重新站上短中長天期均線，目前僅傳產指數仍面臨季線反壓，不過看好時間進入第四季，在旺季效應與季底作帳行情的帶動下，以及蘋概股、華為等相繼推出新機，可持續觀察後續預購狀況，搭配消費性電子產品推陳出新、外部變數降低，大盤有望呈現偏多整理，指數將緩步墊高，且半年線可視為強力支撐。

本週聯準會將召開FOMC會議，孫傳恕說明，市場預期本次將暫停升息，11、12月才有可能再升息一碼，並針對利率目標、通膨展望作調整，因此升息議題對於股市的影響暫時緩解；另外從各項經濟指標觀察，美國的房屋租金漲幅明顯下降，顯示通膨上行壓力已逐步降溫，美國家計單位儲蓄佔GDP約兩成，消費動能仍強，企業獲利持續上調的機會高，市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。

安聯投信台股團隊表示，儘管整體手機等消費性電子復甦力道仍顯疲軟，需求偏弱也讓半導體庫存調整進度較慢，但部分新機上市也帶動相關投資熱點，讓市場開始關注中國手機市場需求表現，近期也有看到拉貨跡象，對產業氣氛略有發揮挹注正面的作用，後市可留意。

在新題材上，安聯投信台股團隊表示，市場也在關注生成式AI應用未來在企業端發展的契機，未來可追蹤相關商用模式發展方向，作為產業成長方向和投資上的判斷。

另一方面，安聯投信台股團隊表示，由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整且等待復甦過程中，投資人急切尋找新題材；目前跡象顯示，受惠減產效益，讓記憶體投資氣氛轉佳，成為近期受關注的主題之一，但就規模上仍將受限實際需求，網通族群表現雖穩定，但訂單規模仍有限。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下，回歸基本面主動選股。綜觀各產業族群，AI仍將是投資主軸，預期台股相關公司9月或第四季開始，AI相關挹注營收表現將有望逐步顯現