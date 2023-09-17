陽明法說 聚焦海運2大挑戰、3項給利數據

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貨櫃海運族群再現水手搶船票潮，陽明海運即將在20日舉行法說會備受矚目，預期運價走勢、船舶裝載率與閒置率等3項影響獲利的關鍵數據，以及全球貨櫃海運面臨兩大挑戰，包括歐美節慶需求拉貨、補庫潮不如預期，運力供過於求的失衡效應，都是法人關注焦點。

值大陸十一長假前夕未現出貨潮，但預期美國經濟有望軟著陸、歐元區經濟成長放緩之際，加上去庫存進行中，站在第一線的陽明預估，景氣復甦帶動貿易量成長會是何時？

即便景氣變好，陽明高層曾示警，不代表運價會上升，因為今、明兩年都處於運力過剩狀態，根據Alphaliner最新航運市場供需成長預測，今年供給成長8.2％、需求成長1.4％；明年供給成長9％、需求成長2.2％。

在市場供需失衡下，今年來航商控艙穩價，在美國線產生不錯效果，但近兩周SCFI報價卻直落二，15日最新一周SCFI報價下跌5.06％至948.68點，除了歐洲線持續修正，美西、美東線每40呎櫃運價下跌7.31％、11.12％，美東線運價已退守2,500美元關卡，美西線則失守2,000美元防線。船公司下一步如何救「價」，法人關注。

隨著海運市場度小月，法人也關心航商的成本管控與營運結構，因為價量疲弱，面臨虧損的壓力？以及航商為了支撐運價，抽船縮艙付出成本的代價，關係獲利的船舶裝載率、閒置率又是多少？

近期被視為「利多」的巴拿馬運河乾旱議題，因貨櫃船提前預訂過河閘門時段享有通行優先權和保障名額，陽明研判目前對船期安排尚無重大影響，但若巴拿馬運河加緊調整措施，會不會影響美東航線服務準點率，牽動運價？也是法人焦點。

陽明8月營收122.37億元，月增6.82％、年減65.13％；累計今年前8月合併營收956.93億元、年減66.77％。今年第2季每股淨值79.4元，股淨比為0.58倍。