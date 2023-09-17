台股挑戰萬七 聚焦台積電走勢及法人季底作帳兩因素

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上周盤勢開低走高，大盤指數先跌破半年線回落到16,398點低檔、再連四日彈升站上半年線，15日收高16,920.92點。本周盤勢續攻萬七關卡，聚焦台積電續揚走勢及法人季底作帳兩大因素。

15日的三大法人買超120.18億元，其中外資買超84.39億元，投信連買單日買超擴大到62.81億元，自營商賣超26.86億元。上周的三大法人合計買超221.8億元，外資周買超204.36億元，投信周買超223.03億元，自營商周賣超212.52億元。外資期貨市場也減持空單，15日外資的未平倉空單餘額1,469口，周減持空單2,418口。

上周14日台積電除息，也是季配息由2.75元拉高到3元的首度除息，當日秒填息強漲走勢，帶動台股站上16,800點，15日台積電持續攻堅到558元高檔，進逼季線560元關卡，台股再突破季線；觀察外資除息後連兩日連續加碼5,784張、1.05萬張，也使得上周外資累計轉為淨買超1,586張。台積電能否突破季線續強，攸關大盤指數衝關及站穩萬七關卡。

時序進入九月下半月，投信從8月2日以來到9月15日，連續買超已推升到連32買，上周四、五的兩個營業日投信的單日買超金額更擴大到50.98億元與62.81億元，統計上周投信買超金額達230.03億元，高於同期間外資買超204.36億元。

檢視上周投信在上市股買超前五大依序為：聯電（26,067張）、光寶科（15,458張）、友達（14,469張）、華通（13,635張）、緯創（12,818張），而排第六的京元電子買超量也破萬張、達10,699張。上周投信在上櫃股買超前五大依序為：欣銓（11,562張）、威剛（7,170張）、頎邦（6,088張）、合晶（5,551張）、中美晶（3,087張）。投信上市櫃主要買超股，均為產業前景佳的業績成長題材股，可持續留意近期走勢。