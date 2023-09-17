空英路跑籌陪讀班經費　遠雄號召志工伴千名童成長

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「十年樹木，百年樹人」，培育人才需要長時間耕耘，這也是遠雄文教公益基金會（後稱：基金會）以ESG作為核心價值，延伸出對消除貧窮、提升教育品質等議題長期關注的焦點。因此今年第二度與基督教救助協會合作，透過辦理「Let’s Run-空英1919陪讀路跑」籌募經費，做為提供弱勢家庭兒童課後輔導的資源，並招募近60名遠雄關係企業志工們，在活動當天分別參與路跑、擔任賽事補給，以及陪伴孩童們DIY小卡。

孩子的成長只有一次，「陪伴」則是能讓他們安心的必需品，但有部分弱勢家庭，因為貧困、單親而導致父母將大多時間用於增加收入，至於外籍配偶、隔代教養等家庭，更是多了語言與識讀能力隔閡，侷限了陪伴孩子寫作業的心力。

基督教救助協會自2004年起推出「1919陪讀計畫」，提供弱勢家庭的孩子免費課後輔導、才藝課程與家庭關懷等，18年下來累積資助逾6.5萬人次的孩子，所需費用都是透過辦理「Let’s Run-空英1919陪讀路跑」來籌募。

遠雄基金會有感於弱勢兒童在教育資源上的匱乏，因此除了自辦規畫偏鄉建築教育、校園修繕等，還透過參與新北兒藝節、劇團贊助等各式活動，將資源挹注在兒童教育上。這回與基督教救助協會合辦路跑，預計可支持235個課後陪讀班，共約2500名孩子能因此受惠。

活動當天共逾百名陪讀班孩童前來參與，遠雄志工們路跑當下看見跑不動的孩子們，紛紛替他們加油打氣說：「跑不動就用走的，即便速度慢，也會走到終點。」如同希望孩子們未來朝著目標前進受阻礙時，也要不懼艱難、昂首向前。

為落實聯合國發展目標的SDGs 1「消除全球一切形式的貧窮」以及SDGs 4「確保包容和公平的優質教育」，無論是建築教育或修繕，基金會長期實地走入台灣各個角落，深入偏遠山區、離島、東部等校園。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「每個孩子就像等待成長茁壯的種子，若在充滿關愛的環境下成長，能使他們更加茁壯。基金會延續去年合作，再度參與陪讀路跑，在於這不是單一天就結束的路跑活動，所募到之經費可做為未來一整年，孕育弱勢家庭孩童的陪讀資源，不僅能幫助孩子，也讓家長得以安心工作改善家庭經濟與生活。希望能藉此向社會傳遞弱勢救助的精神，並號召更多人加入。」

成長過程中，「陪伴」是不可或缺的要素，基金會多方與各協會、單位合作，在兒童教育上盡份心力，不僅呼應「改變，有我們撐你」的品牌精神，更希望透過影響力建構更美好的社會與未來。