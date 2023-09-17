美科技股下挫 法人：台股關注美利率決策結果

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【中央社記者鍾榮峰台北17日電】美科技股重挫，台股15日因富時台灣指數系列成分股調整盤後生效，拉尾盤終場上漲113點、收在16,920點，收復季線，投信連32日買超台股。法人指出，本周關注美國FOMC會議利率決策會議結果、以及法人季底作帳行情。

美股15日收黑，道瓊工業指數終場下跌288.87點，或0.83%，收在34,618.24點，標準普爾500指數下跌54.78點，或1.22%，收在4,450.32點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌217.71點，或1.56%，收在13,708.34點，費城半導體指數下跌107.838點，或3.01%，收在3,476.394點。

富時台灣指數系列成分股調整15日盤後生效，台股加權指數15日終場上漲113.36點，收復季線約16,836點，重返16,900點整數關卡之上，收在16,920.92點，成交值放大至新台幣3,949.17億元，加計盤後3,991.26億元，終結連10個交易日成交值不到3,000億元的低量。

三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超117.10億元，其中自營商賣超26.86億元，投信買超59.53億元，外資及陸資買超84.43億元。根據統計，投信已連續32個交易日買超台股。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單增加2,192口，使留倉部位轉為淨空單1,671口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3405口，使留倉部位轉為淨空單1,469口。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，法人回補，上周電子指數重新站上短中長天期均線，目前僅傳產指數仍面臨季線反壓。

展望本周，高盛（Goldman Sachs）將舉行台灣企業日，包括台積電、鴻海、聯電、瑞昱、聯詠、譜瑞-KY等半導體和電子指標股，廣達、緯創、英業達、創意、光寶科等人工智慧（AI）伺服器概念股，均受邀參加分享營運展望。

觀察本周國際股市，孫傳恕指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布利率決策會議結果，牽動升息走勢，預期結果公布後，升息議題對國際股市影響可暫緩解，預期美國通膨上行壓力降溫、市場消費動能仍強，經濟軟著陸可能性增加。

展望台股後市，孫傳恕分析，時序將進入第4季，在傳統旺季效應與季底作帳行情帶動下，加上蘋果（Apple）、華為（Huawei）相繼推出新機，可持續觀察後續預購狀況，搭配消費性電子產品推陳出新、外部變數降低，大盤偏多整理，指數可緩步墊高，半年線約16,476點為強力支撐。

安聯投信台股團隊分析，部分新機上市帶動投資熱點，市場開始關注中國手機需求，後市可留意，預期台股9月或第4季開始，人工智慧（AI）相關營收表現逐步顯現，短期急單現象可正面看待。

本土證券法人分析，台股半年線仍在上行趨勢，具強勁支撐，類股良性輪動，可化解凌亂籌碼賣壓，買盤可望隨著季底將至、法人作帳行情加溫逐漸回籠，短期台股在季線與半年線間區間震盪。

觀察類股族群，孫傳恕分析，近期人工智慧（AI）族群走勢雖受到壓抑，不過矽智財龍頭安謀（Arm）赴美上市首日大漲近25%、先前廠輝達（NVIDIA）法說釋出樂觀前景來看，AI晶片需求可期，有利供應鏈擴張加速，預料資金輪動後將重回AI領域，相關供應鏈仍是明年科技股投資主軸。

安聯投信台股團隊表示，大方向仍看好AI伺服器，進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機，創新科技趨勢推升本益比，AI帶來價值重估潛在效益仍可期。