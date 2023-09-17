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Q2房貸較金融海嘯後多一倍 多貸、拉高期數成顯學

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購屋人為了圓夢，只能多貸並拉長還款期限因應，統計貸款成數中位數較金融海嘯後多了將近7個百分點，房貸的年限則拉長了6年。圖／本報資料照片
購屋人為了圓夢，只能多貸並拉長還款期限因應，統計貸款成數中位數較金融海嘯後多了將近7個百分點，房貸的年限則拉長了6年。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 綜合報導】根據聯徵中心資料顯示，今年第二季國人的房貸首見連兩季突破900萬元，並創下房貸金額932萬元的歷史新高，較2009年第一季金融海嘯後，增加116％，購屋人為了圓夢，只能多貸並拉長還款期限因應，統計貸款成數中位數較金融海嘯後多了將近7個百分點，房貸的年限則拉長了6年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從SARS後國內房市呈現大漲小回的局勢，上漲時間比修正時間久，且結構也從雙北領漲，到各區域各擁題材的大漲現象，還沒有購屋的民眾也有感到房價今非昔比，購屋人只能透過「貸更多、貸更久」方式圓夢，因此觀察到30年期房貸成為市場主流，且購屋人幾乎貸好貸滿，購屋貸款成數的中位數已達到79％，基本上購買力已經大幅擴張。

聯徵統計顯示，金融海嘯後的2009年第一季，國人新增的購屋貸款平均431萬元，貸款成數的中位數為72.3％，不過中間出現幾波房價大漲，加上近兩年通膨與造價大漲等因素帶動下，今年第二季新購置住宅的平均房貸為932萬元，較金融海嘯後呈現翻倍大漲，顯示晚買的購屋負擔沉重許多，且購屋貸款成數的中位數已經逼近8成，達到79％。

若比對不動產資訊平台資料，金融海嘯後2009年第一季國人購屋房貸期數為219期，隨房價飆漲與30年期房貸盛行，今年第一季房貸期數已經來到291期，多出6年時間，政府為了支持青年購屋，新青安貸款甚至最多可以貸到40年，顯示長年期房貸已經成為一種趨勢。

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