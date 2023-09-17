《經濟》國發會率團赴泰 智慧城市方案拚國際盃

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【時報記者葉時安台北報導】為推動蔡總統指示，透過智慧城市解決方案協助友好國家發展，落實Taiwan Can Help理念，國家發展委員會龔明鑫主任委員率領產業及公部門代表共計50人，前往泰國進行交流。團員包括中華電(2412)、樺漢(6414)、中興工程、台數科(6464)、研華(2395)、遠創智慧等19家智慧城市相關業者，以及數位部數位產業署、經濟部工業局、交通部等公部門代表，同時特別邀請總統府秘書長林佳龍同行，展現我國對新南向市場的重視與企圖心。透過此次台泰交流活動，向泰方展現台灣在智慧城市的成功經驗與服務量能，亦與泰方建立長期交流平臺等機制，有效協助我國業者拓展國際市場。

此次參訪期間，龔明鑫主委多次表示，台灣過去已成功推動250多項智慧交通、智慧健康、智慧製造及農業等解決方案，並有88案輸出國際，台泰可以雙向互惠為核心理念，加速發展出互利共贏的合作模式，藉由彼此間的優勢整合，持續複製成功解決方案，朝向更多東南亞國家進行輸出。

林佳龍秘書長亦表示，台灣及泰國英文都有TAI，未來不僅應Tie在一起，也可以加強AI等科技產業的合作。林秘書長也期許台泰間能以戰略高度，展開更緊密的合作，從新南向擴展到印太區域，甚至在全球市場創造互利多贏。

國發會表示，此次參訪交流，主要行程包括由遠創攜手研華於泰國M9高速公路的ETC智慧方案，以及中華電協助吞武里醫院打造的智慧病房系統等成功國際輸出案例。此外，鑒於泰國東部經濟走廊(EEC)是泰國當前重點產業發展區，訪團也拜會EEC數位園區(EEC of digital)、安美德(AMATA)工業園區及中興工程參與開發之台北智慧園區，以實際掌握當地投資環境及潛在商機。由於參訪團與泰國業者合作熱度高，當場由台灣大肚山產業創新基金會與泰國安美德集團簽署備忘錄，共同研究於泰國推動智慧臺灣城的可行性。

為協助台灣智慧城市及5G業者布局泰國，本次交流團亦拜會泰國投資促進委員會(BOI)，以瞭解泰國「五年促進投資戰略架構」等政策措施，並表示我國5G業者已具備豐富經驗，藉由深化雙邊合作關係，可協助泰方建立智慧城市或產業園區示範場域，會中更就我國業者落地發展之需求，進行意見交換。

本次訪團同時也參與了由台泰工總主辦、政府協辦的「2023台泰產業鏈結高峰論壇」，見證7案台泰產業合作案之備忘錄簽署，其中智慧城市領域有3案，包括中華電信(泰國)股份有限公司、彰化基督教醫院與清萊Overbrook Hospital三方，針對推展泰國地區智慧醫療和遠距醫療業務的合作案、我國威友科技公司與泰方匠威公司雲端智慧工廠合作案、以及我國海波視智能公司與泰方宏大集團的智慧農業合作案。論壇活動現場吸引逾250位台灣及泰國跨產業的產官學研界代表熱絡交流。

國發會表示，由於台灣具有智慧城市應用量能與成功經驗，而泰國是亞洲積極推廣智慧城市發展的重點國家之一，台泰雙方不僅具有產業鏈結的潛能，曼谷更是我國業者將智慧城市應用輸出落地的重要場域。此次的智慧城市交流，已經為雙邊交流平台奠下基礎，未來將可促進台灣智慧城市解決方案加速落地，強化我國產業在全球市場的關鍵地位。