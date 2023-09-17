恆大財富無法兌付本息 被正式立案調查

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【中央社台北17日電】中國恆大集團近年深陷債務泥淖，旗下除恆大人壽資不抵債甫被國資接手，恆大金融財富出現無法兌付本息2週後，遭正式立案調查，知情人士稱總經理杜亮被採取刑事強制措施。

中國微信公眾號「深圳南山公安」昨天發布案情通報指，近期公安機關依法對恆大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。

包括香港經濟日報、中國基金報及財聯社等今天報導，上述的杜某據了解就是恆大財富總經理杜亮，目前公司官網已關閉。

恆大集團近來不平靜，中國金融監管部門15日才批准由5家具國資背景公司合資成立的海港人壽開業，全盤接手恆大人壽保險業務及相應的資產、負債，恆大人壽剛被國資接盤，16日晚間恆大財富高管更被抓。

中國基金報報導，恆大財富2015年11月成立，法定代表人為杜亮，由恆大金融控股集團（深圳）有限公司全資持股，2021年9月恆大財富傳出資金問題的時候，各地的恆大財富投資人交涉，要求拿回理財產品的本金。

但讓投資人憤怒的是，此前，杜亮已在2021年5月31日提前兌付了自己在恆大財富購買的理財產品。網上爆出杜亮與其父總計4筆合計人民幣逾1000萬元（約新台幣4400萬元）投資，已經全部提前兌付的交易憑證。

今年8月31日，恆大財富公告，因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，因此無法開展本月兌付。後續兌付安排將另行公告。

恆人財富至去年底未兌付本息約340億元。

財聯社引述一名資深法律專家認為，公安機關對恆大財富立案將有利於依法開展追贓挽損工作，或可一定程度減少恆大財富相關投資人的損失。

另資深財經專家指出，恆大財富涉嫌透過違法違規承諾高額回報非法集資，不按約定使用資金，造成投資人損失，嚴重影響金融市場秩序，本次打擊行動對規範穩定金融市場有積極意義。