陸釋iPhone手機安全問題反擊美？其實是在傳遞「這訊息」

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【中時新聞網 吳美觀】蘋果推出iPhone新機之際，中國外交部否認禁用蘋果手機，但聲稱該產品可能存在安全問題。美媒引述專家分析，認為北京故意釋放含混不清訊號，時機經過巧妙計算，主要向美方警告「我們手中有牌可打」，不過此舉對蘋果在中國銷售的象徵意義大於實際影響。

美國之音報導，日前傳出部分中國政府機關禁止使用iPhone，拖累蘋果股價重挫，外界也對蘋果在中國市場感到憂心。白宮表示，中國對蘋果採取的行動是不正當的報復行為。

而中國外交部發言人毛寧回應說，沒有禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的規定，但近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機存在安全問題。

但她強調，在華經營的所有手機企業都要嚴格遵守中國的相關法規，並加強資訊安全管理，保護消費者存儲在手機中的數據不被任何個人、任何組織竊取，

歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）負責中國與科技政策的副合夥人崔歐洛（Paul Triolo）認為，中國政府是故意釋放含混不清的訊號，時機經過巧妙計算，其目的是向美國拜登政府和企業界發出警告，即「我們手裡還有牌可打」。

崔歐洛分析，北京此舉對蘋果在中國的銷售影響可能會很小，象徵意義大於實際，也不太可能威脅到蘋果在中國的工作崗位。因此，這是北京的一步高招，對中國的負面影響很小，但具有巨大的象徵性價值。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）國際商務研究總監芮恩希（William Reinsch）指出，北京的做法在一定程度上是衝著美國對華為的禁令而來的。他們可能認為，既然我們視華為為安全風險，那麼將蘋果視為同樣類型的安全風險是合理的。

芮恩希說，大多數美國公司目前都不能指望在中國能被公平對待。蘋果的境遇表明中國的決策並非基於一家公司是否友好或合作，而是中國在當下如何評估自己的戰略利益，以及這是否有助於實現安全目標，是否傳遞了有用的訊號。

一些華爾街分析師表示，各種跡象表明，即使是與中國政府關係良好、在全球第二大經濟體擁有龐大市占率的公司，也不能免於中美兩國之間緊張局勢的影響。