你很棒！大學生超越自己 遠赴尼泊爾當志工

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弘光科大就讀老人福利與長期照顧事業系的志工隊長潘智埼，暑假期間帶領成員遠赴尼泊爾服務11天，不畏路途遙遠及環境適應問題，抱著熱情替當地偏鄉學童上課、辦團康活動，充分展現公益無國界精神，終於超過自己，他大聲對自己說「你很棒！你做到了。」

潘智埼是｢弘愛築夢助學金」圓夢計畫成員之一，同時也是志工隊隊長，暑假期間帶領志工隊成員前往尼泊爾大丁省服務，不僅不畏路途遙遠，也不斷遇到難題，但大家均一一克服。

尼泊爾國際志工隊由15名師生組成，在接受｢SDGs 永續」、「文化差異」等培訓課程後，上月前往尼泊爾進行11天服務，潘智埼與成員首站抵達GEMS學校，該校學制從幼兒園至10年級，因當地學生完全以英語溝通，團隊在語言上面臨困境，所幸運用肢體語言彌補，讓活動順利完成。

第二個服務點是CFO機構服務，孩子年齡層分佈8至18歲，隊員服務期間住在CFO裡，必須適應網路、冷水、用電不便；第三所來到帕蘇帕提中小學，當地小朋友要跋山涉水走山路才有辦法上學，相當辛苦。

潘智埼說，在CFO看到的孩子都很「成熟」，他們都要為家付出，反而看不到像台灣小孩一樣的稚氣；他在帕蘇帕提中小學與10年級的3個女孩結為朋友，遇到問題她們都會提供協助，「以誠待人，別人將以誠回報」，這是在台灣很難體會的事，這趟旅程盡管遙遠辛苦，但過程中卻收穫滿滿，最後想跟自己說，「你很棒！你做到了」。