房市928檔期登場 「雙低」主旋律 預售新案總價千萬有找

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

下半年房市重頭戲928檔期即將登場，預估推案量仍將衝破2,000億元，以今年928檔期推出的預售新案來看，北台灣房市改以「低總價」、「低首付」為推案主旋律，不少個案訴求總價千萬元內就能買房，藉此吸引目前房市剛性需求為主的買盤。

《平均地權條例》修法上路後的第一個房市重大檔期，北台灣新建案市場推案量不減反增，根據住展雜誌統計，北台灣今年房市928檔期預估推案量約2,122億元，較去年同期增加約303億元，年增幅達16.6％，為近八年次高量。

以今年928檔期推案狀況來看，北台灣房市仍以「低總價」、「低首付」為推案主旋律，從市中心到新興重劃區，都能找到規劃有十幾坪小坪數單位的建案，訴求總價千萬元內就能買房。

根據住展雜誌調查，928檔期新北市淡水區有二筆預售新案推出，其中，「萬企君品-厚德區」規劃21~40坪、2~3房產品，平均每坪開價37.5萬元，總銷約16億元，以最小坪數來看，總價800萬元以下；另外，「嘉潤家泰氧の森」格局規劃2~3房17~31坪產品，平均每坪開價44萬元，總銷約26億元，該案銷售主力為2房總價768萬起，也是不到千萬即可購屋。

在桃園市方面，大園區推出的預售案「璟都未來城」規劃1+1~3+1房19~40坪，平均每坪開價33萬元，總銷約46億元，該案推出首付18萬元起，最小坪數總價也在千萬元內。

今年928檔期除了總價千萬內小宅之外，大坪數豪宅案也未缺席，北市松山區慶城街的「勤美璞真-城仰」，規劃90坪、118坪二種大坪數產品，據了解，平均每坪開價從200萬元以上起跳，預估總銷高達150億元，該案也創下區段單價新高。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年房市928檔期，北台灣指標建案各有特色，豪宅、小宅也各有擁護者，如高資產族持續物色值得蒐藏豪宅物件，長線置產族青睞具備產業發展議題的重劃區，小資自住客則往市區外圍尋找低總價產品，目前看來，如果建案規劃貼合目標客群需求，則多數建案依然可以順順賣。但消費者須注意，低購屋門檻可能是高單價建案的糖衣，建議購屋前需了解當地行情，仔細評估自身房貸負擔能力。