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劍指美國？ 大陸西沙海域建船舶識別系統加強航行監管

  • 中時即時 朱紹聖
中國大陸首次在西沙海域投入使用北斗船舶自動識別岸基系統，稱可解決在該海域的「覆蓋盲區」問題，而此前美軍艦艇多次行經此處，此舉也引起關注。（翻攝自澎湃新聞）
中國大陸首次在西沙海域投入使用北斗船舶自動識別岸基系統，稱可解決在該海域的「覆蓋盲區」問題，而此前美軍艦艇多次行經此處，此舉也引起關注。（翻攝自澎湃新聞）

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中方近日宣布，北斗船舶自動識別系統將首次在西沙海域投入使用，稱可解決船舶自動識別岸基系統在該海域的「覆蓋盲區」問題。有專家分析稱，北斗基站對提升船舶航行安全、加強海洋生態保護有重大意義，也將對維護國家主權安全產生積極作用。而此前美軍艦艇多次行經此處，此舉引起各界關注。

據大陸交通運輸部海事局消息，西沙北礁燈塔和浪花礁燈塔15日完成北斗船舶自動識別系統岸基基站的新建工作。消息稱，兩座北斗基站首次在西沙海域正式投入使用，解決了大陸船舶自動識別岸基系統在該海域的覆蓋盲區問題。

人民網報導，兩座北斗基站採用大陸自主研發的北斗定位系統，基站的船舶自動識別系統數據均接入大陸船舶自動識別系統岸基系統，使用北斗衛星通信技術進行數據傳輸。消息稱，此舉為三沙船舶航行監管、島礁生態保護等方面提供有力支撐，為「一帶一路」船舶航行提供更加安全、可靠的導助航服務。

香港《大公報》則引述評論稱，透過對船舶的即時監控和導航，兩座北斗基站的建立可以更有效地防止船隻誤入生態敏感區域，減少對海洋環境的影響，對海洋生態保護具有積極意義。且與此同時，此舉也將對維護國家主權安全產生積極作用。

中國大陸視南海海域為「一帶一路」戰略的重要通道，而此前美國海軍艦艇頻繁穿越該海域，並在本月4日和菲律賓舉行首次聯合巡航。對次，大陸國防部就此發布聲明表示，中方堅決反對美方插手南海問題，破壞地區和平穩定。

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