最低門檻33萬標彰化土地 有這情況投標前要注意

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彰化縣政府代為標售今年第3批地籍清理未能釐清權屬土地，公告日為9月14日至今年12月14日止，受理投標期間為11月15日起至12月15日上午9點，並訂於12月15日上午10點開標，本次共公告27標土地，須注意的是，這次各標號土地多有占用情形，且一律按現狀標售。

這次標售底價最便宜的１筆土地價格為33萬43元，為第6標的芬園鄉忠孝段808地號，該地為都市計畫內住宅區，面積7.84平方公尺，約2.3716坪，等於1坪約近13.9萬元。

標售底價最高為1500萬4738元，為第2、3、4、5標花壇鄉南白沙坑段977地號，屬於鄉村區乙種建築用地、面積1485.25平方公尺、權利範圍各四分之一，4標合計總價為6001萬8952元。

彰縣府地政處長蔡和昌指出，各標號土地權利人及利害關係人於決標前，仍可檢具相關證明文件，向彰化縣各地政事務所申辦登記，或向各主管機關辦理申報，另外有符合規定之優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以確保自身權益。

該處表示，地籍清理主要是為解決臺灣光復初期遺留之權利內容不符，或與現行法令規定不符之地籍問題，經公告後倘逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

該處提醒有意投標人，這次各標號土地多有占用情形，標售一律按現狀標售，其地上物及一切應辦手續或占用之排除，概由得標人自理，欲參加投標之民眾可向該處地籍科、彰化縣各地政事務所免費索取投標書件，也可至該處網站下載使用。