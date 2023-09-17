美學設計獲國際肯定 彰縣府青發處奪美國繆思設計金獎

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彰化縣政府青年發展處辦公室「N型神人啟航指揮基地」，參加「2023美國Muse Design Awards（繆思設計大獎）」，設計採空間多處使用可拆解、再組合的材料構成，並大量引入自然光，降低能源消耗，獲評審青睞，從3500件參賽作品中脫穎而出，拿下金獎的殊榮。

美國繆思設計大獎由國際獎項協會（International Awards Associates，IAA）於2015年創建，評選項目涵蓋建築、室內設計、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計等組別，彰縣府青發處能在競爭激烈的設計界國際賽事中摘金成功，令人振奮。

彰化縣長王惠美表示，青發處於去年3月29日成立，僅僅花了不到1年的時間，就把原本坐落在縣立體育場的辦公空間，打造成獲得設計金獎殊榮的場域，原本平凡無奇的辦公室蛻變成一座促使夢想起飛的基地，進而獲獎讓世界看見，這也鼓勵所有彰化的青年朋友，只要懷抱夢想努力不懈，總有一天會成功。

青發處長黃金樺說，「N型神人啟航指揮基地」是1處創造公部門與青年共創的開放場域，突破以往公部門辦公室給人的刻板印象，入口處有著象徵乘載著青年夢想的紙飛機正遨遊天際，飛行跑道設計串聯體育場公共走廊與部門空間的關係，走廊成為與民眾互動的OMO（線上線下整合）青創品牌櫥窗。

空間內多處使用可拆解、再組合的材料構成，且充分帶進自然光。公部門為服務廣大民眾的場所，為了使洽公民眾可以對於機關所創造的文化有所瞭解，該處希望將辦公空間打造成讓人對自己的未來充滿希望的氛圍，並傳遞給民眾對於辦公設施永續發展的理念。