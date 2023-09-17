台中市「四健尬看麥」作業組成果發表競賽 為農村再生注入新活力

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台中市農會日前在烏日區農會辦理台中市「四健尬看麥」作業組成果發表競賽活動，今年共有20家區農會參與，25組作業組報名參賽。台中市農會表示，藉由競賽過程中展現各區農會四健會員們執行食農教育、地方特色產業等相關作業組的收穫與成果，同時也為「農村再生」注入新活力。

每年上半年至暑假期間，台中各區農會的四健會作業組皆如火如荼的展開，且在執行作業組期間，四健會員們皆有豐富的課程及成果。台中市農會表示，藉由本次的競賽活動作為四健會員們整體的驗收與回顧，各區農會參賽會員無不卯足全力準備這次的競賽活動，「四健尬看麥」讓大家看到了不一樣的農村活力，以及愛農業的心。

台中市農會強調，本次活動主要目的是想透過競賽，落實四健會培育農村青少年身心發展的教育推廣理念，建立四健會員對家鄉農業生產及生活的認同感，從作業組活動中強化對家鄉產業的認識與興趣，並從學習中成長，提升其相關能力，期待四健會員們更加精益求精。

事實上，四健會從民國41年開始在台灣土地上與農業一起成長至今，為台灣農業後繼者之培養及農業推廣、行銷等作出許多貢獻。一直以來，四健作業組為四健推廣教育最核心的推廣項目，藉由農業相關作業組之推廣，讓青少年們從小認識農業、親近農業進而喜愛農業，並成為農業未來之後繼者，也為「農村再生」注入新活力。