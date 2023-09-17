紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」苗栗首次盛大演出

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紙風車劇團15、16日晚間在竹南運動公園帶來創團30周年的全新大型製作「哪吒鬧龍宮」首度在苗栗演出，也是首次在非六都縣市演出，結合真人、布袋戲、傳統戲曲武功，運用動畫科技打造全新舞台，吸引苗栗及鄰近縣市民眾前來朝聖，欣賞精彩的演出。

縣長鍾東錦表示，紙風車劇團自1992年成立至今，已經超過30年，可以說是陪伴臺灣小朋友成長的重要共同回憶，尤其從「紙風車319鄉村兒童藝術工程」5年內走遍全國319鄉鎮市區演出，目前也即將再度完成的「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，影響層面既廣且深，對於藝術教育與推廣功不可沒。

紙風車劇團藝術監督李永豐創作的《哪吒鬧龍宮》兒童劇，結合了兒時在鄉村的廟埕廣場觀賞布袋戲的溫暖記憶，和長大後學習現代劇場的經驗，期望當代孩子認識與學習傳統藝術文化中的同理心、勇氣、想像力和智慧的普世價值。

紙風車劇團任建誠團長指出，「哪吒」是孩子的守護神，是最常被創意人改編的臺灣民間傳說。這個故事在敘說小男孩哪吒如何展現他的同理心、勇氣、想像力和智慧，而成為一位英雄，保護人們免受邪惡力量的侵害。

鍾東錦強調，能夠邀請到紙風車劇團來到苗栗演出，機會非常難得，特別要感謝陳超明立法委員的大力協助，以及台電公司、中油公司的鼎力相挺，還有在地竹南鎮公所給予非常多的行政協助和幫忙，共同促成這次的演出，透過欣賞戶外大型戲劇演出，不但能夠啟發創意與思考，也能藉此增進家人朋友之間的感情，凝聚居民的向心力，是臺灣非常重要的文化風景之一。