高雄環保旅宿申請說明會 首場8成業者加入認證

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疫後旅遊型態改變，綠色旅遊成為新趨勢，為了呼應2050淨零碳排，高市府積極將高雄打造為低碳旅遊城市，逐步實踐SDGs17項永續發展目標，高市府觀光局也特別攜手環保局辦理環保旅宿申請說明會，廣邀旅宿業以行動支持，首場說明會就有8成旅宿業加入認證。

首場環保旅宿申請說明會由市府環保局率先說明「環保旅店」、「環保標章旅館」認證程序及推動減量一次性備品等好處。另外，首間獲金級環保標章的高雄「翰品酒店」總經理林俊宇也以ESG（環境Environmental 、社會Social 、企業治理Governance）概念切入，分享現今企業社會責任及認證後所帶來的優點。

高市府觀光局長高閔琳表示，高雄市目前共115家環保旅店、10家環保標章旅館，其中高雄翰品酒店、承億酒店、洲際酒店更取得金級環保標章旅館認證，高雄福容大飯店則獲銀級環保標章旅館認證。疫後綠色浪潮崛起，推動淨零碳排及永續治理成為關鍵。

高閔琳補充，第2場環保旅宿申請說明會將於9月22日登場，活動將邀請台灣永續旅行協會分享如何推動國際永續飯店認證及爭取綠色旅行標章GTS，降低遊客對環境和在地衝擊的同時也促進當地經濟發展。另外，義守大學EMBA執行長暨南台灣ESG產學聯盟總召集人李建興則會以ESG趨勢下的機會與挑戰切入分享旅宿業永續經營的方針與策略。