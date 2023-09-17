還地於民！ 張善政要解編139公頃 52％已達標

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全桃園共有29個都市計畫，但許多公共設施用地畫設未開發，桃園甚至有卡68年用地，嚴重影響地主權益，桃園市長張善政上任後積極推行「還地於民」，規畫解編139公頃公保地，經向中央爭取下，已確定解編73公頃，審定比例達52％，其餘龜山山頂國小旁的兒童遊樂場用地、楊梅住宅區周邊5處大型公園等地方關切的檢討案正在積極爭取內政部排審，盼落實土地正義。

為解決桃園市內29處都市計畫內公共設施用地經畫設，卻久未取得開發的問題，桃園市政府都發局積極檢討全市公設保留地，近半年更加速與中央內政部溝通，盼能還給地主多年來應有的權益，更解決市民對於公共設施的需求如公園、學校和停車場等，並以跨區公辦市地重劃方式展現市府加速辦理土地活化決心。

目前全桃園29個都市計畫，共規畫解編139公頃公保地，經內政部都委會審議通過22個都市計畫，確定解編73公頃，審定比例已達52％，其中部分公共設施畫設時間長達68年。

都發局指出，都市計畫審議的過程複雜，需要中央地方不斷的溝通，市府都發局和地政局共同努力下目前有9處公辦重劃案進行中，包括八德大勇國小、龍安國小後方長青體育園區、宏昌十二街旁大型公園等，尚有7個都市計畫公設檢討案在內政部審議中，包含龜山山頂國小旁的兒童遊樂場用地、楊梅住宅區周邊5處大型公園等地方關切的議題，桃市府將持續爭取內政部都委會的排審會議促其通過，以利後續重劃作業，讓市民朋友有更多的都市公共戶外休閒空間。

桃園市政府都發局長江南志表示，公共設施用地專案通盤檢討的目的在維持公共設施服務水準下，逐步就無需求、無財務計畫的公設用地進行解編，變更為適宜土地使用分區，保障私有地主權益、節省市府徵收開闢經費，更可透過跨區重劃集中取得大型公設用地，更重要的讓民眾有感，都市計畫不再是圖面上文字和色塊，而是可以實質走入下一個階段的重劃與開發，符合地方的期待。