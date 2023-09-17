桃園液蛋業者混用進口蛋被抓 中市啟動第2波稽查

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進口蛋風波持續延燒，日前桃園爆出液蛋業者混用進口蛋涉標示不實，台中市政府17日指出，7月稽查全市12家液蛋工廠皆未發現使用進口蛋，抽驗26件蛋品全數合格，昨已展開第2波液蛋工廠稽查。另，截至16日晚間7點，稽查124家業者尚未發現使用進口蛋品或標示不實的情形。

台中市政府展開進口「市售蛋品來源稽查專案」，針對賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查。台中市食安處指出，截至16日晚間7點為止，已稽查124家業者，尚未發現有使用進口蛋品或標示不實的情形。

食安處說明，第1波液蛋工廠稽查早在7月就開始，全市12家液蛋工廠皆未發現使用進口蛋，抽驗26件蛋品也全數合格。有鑑於其他縣市近日已查出液蛋業者以進口蛋冒充國產蛋的案例，中市府16日已進一步啟動第2波液蛋工廠專案擴大稽查，特別著重進貨來源廠商及有無混掺進口蛋產品標示不實的情形，預計在20日前完成全市12家液蛋工廠的稽查工作。

據了解，由於中市府日前向農業部索取進口蛋流向遭拒，稽查人員僅能透過中市業者的液蛋生產量與雞蛋供應數據等層面進行交叉比對，計算生產和供應是否相符的方式推論流向，過程繁複又耗時。若農業部能提供進口蛋流向有助稽查更清晰、快速，不過目前尚未獲得同意。

台中市政府表示，市府5日即首度致電農業部索取進口蛋品流向資料但未獲同意，再次呼籲中央有關單位加速提供，各縣市透過加強資訊交流，聯手稽查護食安，讓民眾安心、避免恐慌，共同保障民眾健康。