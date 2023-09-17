前往東部用路人注意！中橫、蘇花9月交管路段一次看

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台8線中橫公路東段先前受豪大雨影響，多處路段邊坡崩塌，雖然現已恢復通行，目前仍正進行災後復健，其中，179.5公里溪畔路段、134.2公里慈恩路段及117.4公里關原路段設有管制措施；另外，台9線蘇花路廊159.3公里大清水明隧道進行新建鋼構作業，即日起白天機動管制，夜間每2小時放行1次。

中橫公路179.5公里溪畔路段7月底受杜蘇芮颱風豪大雨影響崩坍，東區養護工程分局太魯閣工務段目前正進行上邊坡搶修作業，配合工程進度，每天上午8時30分至傍晚5時施工期間實施管制，並開放5個時段放行，分別為上午10時、中午11時30分至12時30分，下午2時、3時30分及5時放行，晚間至隔日上午8時30分不管制交通，且為加速作業進度，假日仍管制。

134.2公里慈恩路段本月初受海葵颱風影響，外側路基遭豪大雨掏空，18日起將進行回填作業工程，搶修期間每日上午8時30分至下午5時30分實施交通管制，每半點，如上午8時30、9時30及10時30分等放行一次。

117.4公里關原災害搶修路則維持每日5次放行，時間為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至13時、下午3時至3時10分及5時至5時10分，管制路段為114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）。

太魯閣工務段提醒，災害路段放行期間如遇強降雨、濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳狀況，或持續落石有擴災之虞時，將不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

此外，蘇花路廊159.3公里大清水明隧道今年初遭大量土石砸毀，搶通後正進行新建鋼構明隧道工程，18日至29日每天上午9時至下午5時止，採單線雙向機動管制（假日不管制交通），北端管制點為159.2公里大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里錦文隧道南口；晚上8時至翌日凌晨4時則採實施每2小時放行1次，北端管制點為158.2公里大清水管制站，南端管制點為161.3公里匯德隧道北口。

至於沿線的蘇花改中仁隧道目前正進行施作排水系統工程，採北上、南下隧道依序施作，北上隧道先動工，即日起至11月30日止，每天上午9時至下午4時實施整點放行10分鐘管制，管制點為154.15公里處卡南橋交通號誌，管制期間可改走舊蘇花公路台9丁線。