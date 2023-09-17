勞保繳了24年 死後竟然領不到？內行點一關鍵可多領150萬元

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【旺得富理財網 黃順德】據報載，桃園有位勞工一輩子辛苦繳納勞保費，身後竟領不到錢，引發全民熱議！該男以最高薪資級距45,800元投保勞保長達24年，52歲離職退保後，就沒再加保勞保，不料在54.5歲因病去世，最令人扼腕的是繳了24年勞保，卻領不到一毛錢。

勞保局對此說明，由於該男在52歲時退保、54歲身故，不符合老年年金、老年一次金給付、一次請領老年給付等三項給付的請領條件，且身故時已無勞保身份，遺屬確實無法請領勞保老年年金與喪葬給付。

勞保達人張秘書也在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分析兩點原因，其一是中斷勞保2年半、死亡時並非勞保被保險人，因此無法申請勞保「死亡給付」；其二為死亡當時，勞保年資及年齡尚不符「一次請領」資格。

「一次請領」的標準為參加勞保合計年資須滿15年，年滿55歲，桃園勞工雖年資滿15年，但年齡不到55歲；要在同一投保單位年資合計超過25年退職，而桃園勞工不論是否在同一單位，年資都未達25年；參加勞保年資合計滿25年，年滿50歲退職，桃園勞工雖年滿50歲，但年資未達25年，因此該勞工「死亡給付」領不到，「一次請領」也未達標準。

如何避免類似憾事發生在自身呢？張秘書指出，注意一個關鍵點，那就是要避免在還未達「一次請領」資格前中斷勞保；若轉換跑道也有兩項選擇續保，包括退保後繳國民年金、加入職業工會保勞保等，繼續累積勞保年資。

舉例來說，52歲勞工小張以最高薪資級距45,800元投保勞保22年，因家中父母年邁，小吃店需要幫忙，決定辭職返家並退保勞保．若不幸54歲時身亡，若勞保退保後選擇國民年金，家屬只能請領國保的「喪葬津貼」5個月，給付金額為19,761x5=98,805元，若選擇加入職職業工會的勞保，雖仍未達「一次請領」資格，但可選擇請領「死亡給付」，也就是30個月的「遺屬津貼」，再加上5個月的「喪葬津貼」，45,800X35=1,603,000元。

若是小張56歲因故身亡，當時若是選擇繳國民年金，給付金額與54歲時相同，國民年金有5個月「喪葬津貼」，金額為19,761x5=98,805元，如果選擇職業工會加保勞保，56歲已符合「一次請領老年給付」資格，家屬可「死亡給付」、「一次請領」擇一，死亡給付金額為45,800X35=1,603,000元，一次請領金額為45,800X37=1,694,600元，工會投保與國民年金兩者相差高達1,504,195元。