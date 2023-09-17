台積電也瘋狂「盤點矽光子供應鏈」分析師曝進場良機

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【旺得富理財網 黃順德】晶圓代工龍頭台積電（2303）高層在半導體展上分享矽光子（Silicon Photonics）技術進度，引發市場高度關注。矽光子泛指將許多原本是分立的光或電元件利用現今成熟的矽半導體製程，將其製作成微型積體化晶片，不只解決原本訊號傳輸的耗損問題，甚至視爲突破摩爾定律瓶頸的要角。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，因CoWoS產能不足，將積極擴產，在辛耘（3583）、弘塑（3131）、萬潤（6187）等展開翻倍行情後，這次董事長劉德音，又在半導體展的演講中，講到AI應用推動下，矽光子將成為半導體產業的關鍵技術。

盤點矽光子上游到下游供應鏈，包括上游磊晶的聯亞（3081），光收發模組廠有上詮（3363）、華星光（4979）等，設備廠波若威（3163），封裝技術廠訊芯-KY（6481）、台星科（3265）等，測試廠旺矽（6223）、穎崴（6515）等，800G交換器智邦（2345）、明泰（3380）等相關大廠皆已積極投入相關研發，為9月下旬可留意之族群個股。

部分矽光子族群短線漲多拉回修正，但由於這是台積電看好的AI推廣應用長期趨勢關鍵技術，投資人可靜待股價拉回之後，新一波買盤進場轉強契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。