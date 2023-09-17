皮塔競逐泰國總理失利請辭黨魁 前進黨9／23選新領袖

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泰國反對黨前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）周五（15日）宣布辭去黨魁一職。事後，皮塔在出席活動時，稱前進黨是「一匹進退有度的駿馬」，同時也是「一匹會幹實事的馬」。皮塔表示，在辭去前進黨黨魁一職之後，他將加入為前進黨招募更多成員的隊伍中，繼續為前進黨服務。

他指，新政府是否能任滿4年，取決於4個因素，包括參與組閣的政黨是否能緊密合作、反對黨的工作是否盡職盡責、媒體的監督是否精準有力、人民是否滿意政府的工作。

前進黨在5月14日的泰國下議院大選中贏得最多席次，但皮塔在首輪投票闖關失敗，未能獲得上下議院過半支持的376票。他原打算7月19日再戰，但國會以多數票否決其接受2次提名，皮塔因此被取消競選資格。作為泰國改革派的前進黨，因堅持修改《刑法》第112條的冒犯君主法，未獲親軍方和保皇派等保守派政黨支持，泰國一度陷入無法組織政府的困境。

前進黨後續無奈宣布將組閣權力移交國會第二大黨為泰黨（Phue Thai Party）。為泰黨一直被視為是欽那瓦家族（Shinawatra）的政治工具，也是泰國流亡前總理戴克辛·欽那瓦（Thaksin Shinawatra）成立的政黨。

另外，泰國選舉委員會先前指出，皮塔持有媒體公司股份，違反選舉規則，要求憲法法院撤銷皮塔議員資格。繼憲法法院7月19日裁定暫停皮塔的國會議員資格直至最終判決後，皮塔表示將遵從法院裁決，在議會中交出議員身分證，離開議會。

9月15日，43歲的皮塔在社交平台上發文宣布，正式宣布辭前進黨黨魁一職，他希望其他議員出任反對黨領袖一職。他還說，無論他身處哪個位置，都將繼續竭力與前進黨和人民合作，推動改革。至於皮塔被憲法法院暫停議員資格一事，目前正等待法院針對他選前持有媒體公司股份一事做出裁決為止。

繼皮塔宣布辭去前進黨黨魁職務後，前進黨秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）就此事表示，前進黨內部將於9月23日舉行黨內大會，選舉新一任黨魁和新一屆執行委員會。

查泰瓦補充說，如果憲法法院恢復皮塔的國會議員身分，他可能會重新擔任前進黨黨魁職務，並成為完整的反對黨領袖，但最終結果仍將取決於新一屆執行委員會的裁定。