話費越扣越多？陸破獲逾1400萬部手機遭植木馬不法特大案件

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大陸四川攀枝花市一名民眾，因懷疑家中長輩的老年機無故產生許多小額增值收費業務，隨著報警後偵查深挖，卻爆出一起多達1400萬部老年機被植入木馬病毒，再通過「簡訊吸血」非法牟利上億元（人民幣，下同）的涉網黑灰產業特大案件，在今年2月分別趕赴廣東、北京、海南、湖南等4省10餘地進行抓捕行動後，逮捕犯罪嫌疑人23名，凍結、扣押涉案資金6000多萬元

四川攀枝花市公安局15日召開「2023年網路安全宣傳周」記者會時公佈這起非法控制手機系統案。目前，該案件仍在偵辦中。

經查明，犯罪集團與多家手機主機板生產商進行違法合作中，將木馬程式植入手機主機板內，出售後通過植入的木馬程式，向使用者發送開通增值訂購業務確認的簡訊，同時控制手機終端自動回復「Y」開通，操作完成後再將收發簡訊記錄刪除，讓手機用戶無從察覺。

偵辦起因是四川攀枝花市的張先生，買了一部功能簡單的老年機給家中老人使用，老人只用來接聽、從不撥打，但繳納話費時卻發現手機每個月話費都在增加，之後老人使用電話頻率越來越少，話費卻越扣越多。

張先生到營業廳查詢才知，是用戶訂閱包含「手機報」、「平安天氣」、「開機提醒」等小額增值收費業務。但手機中卻沒看到任何開通業務的簡訊，長輩也不可能自己訂購，便懷疑手機中了病毒，趕緊拿著手機，到公安機關報案。

大陸網警偵辦後發現，這些手機網路數據都連結到同一個域名的伺服器，經遠端勘驗，確定即為犯罪分子使用的木馬伺服器。通過資料追蹤，發現全大陸竟有1400多萬部手機被該木馬伺服器控制。