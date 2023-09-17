科教館與亞利桑納科學中心簽署合作備忘錄 共創STEAM教育推廣新未來

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教育部所屬國立台灣科學教育館今日與美國亞利桑納科學中心簽署合作備忘錄，開啟二館在STEAM教育合作的新契機，期在資源互利共享及人員交流的合作下，提升雙方科學教育量能及對一般民眾的吸引力，以培育新世代的科學科技人才。

合作備忘錄簽署儀式由科教館劉火欽館長及亞利桑納科學中心館長Guy Labine簽署，並由亞利桑納州長Katie Hobbs及我國教育部次長林明裕擔任見證人，未來雙方也將在展覽、教育活動等有更密切的合作，並建立雙方國際化的交流互惠平台。

美國亞利桑納科學中心位於美國亞利桑納州鳳凰城市，為美國知名的科學中心之一，成立於1984年，擁有超過300件互動式的展示，並設有天文館、劇場，並定期舉辦各式教育活動，為當地最受歡迎的景點之一。

因著近年來對STEM教育及Maker活動的興起，美國亞利桑納科學中心也設有動手做的Maker空間，讓學生從動手做中培養發現問題及解決問題的能力。

教育部自108課綱上路後，持續以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景，而STEAM教育鼓勵孩子從被動受教到主動創造、動手做，體驗解決問題的執行力，更是與108課綱的精神相符合。教育部所屬科教館為國內重要的科學教育中心，以探索、體驗、玩科學為核心理念，規畫各式展覽及教育活動。

典禮中科教館特別邀請今年暑假「STEM旋翼無人機」營隊的小朋友們帶來無人機表演，展現他們暑假在科教館的學習成果，也顯示科教館推動科技教育的不遺餘力。

教育部表示，由於科教館及亞利桑納科學中心皆以推動全民科普為目標，而台北市和鳳凰城也已締為姐妹市，相信未來的合作將會更加密切，能為台美雙方的科學教育帶來嶄新的發展。