美商AERKOMM 搶攻無人載具衛星通訊市場

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美商AERKOMM Inc.參與2023台北國際航太暨國防工業展，於會場展出AERKOMM以獨家FGSA （Full-Dominance Glass Semiconductor Antenna）技術研發之AX-100衛星天線終端產品，為業界首發以單一天線，可同時追蹤低軌道、中軌道、高軌道與大橢圓軌道之所有Ka頻段的衛星天線通訊產品。

2023台北國際航太暨國防工業展 （TADTA）於9月14至16日盛大展開，吸引來自美國、英國、法國、德國等，近300家台灣與國際知名企業、研究機構與政府相關單位的參與，展現台灣對航太產業與國防工業的重視，更彰顯航太與國防領域的龐大市場商機與相關預算的投入。

AX-100為採用ESA （Electrical Steerable Antenna）電子波束調控技術設計之相位陣列天線，微型化大體積之升降頻器（Up Down Converter UDC）與天線控制器（Antenna Control Unit ACU），整合內建於AX-100內，讓AX-100具有微小尺寸 （Small Form Factor）優勢，可放置於相對小尺寸的空間載具上，大幅降低應用場景的空間條件限制。

另，AX-100使用NGSO （非同步軌道）衛星追蹤演算法（Satellite Tracking Algorithm）及姿態補償演算法 （Attitude Compensation Algorithm），可同步追蹤（Seamless Tracking）來自不同軌道之Ka-Band衛星，可無毫秒差與零時差的無縫連接 （Seamless Connection）不同衛星軌道的多波束 （Multi-Beam）收發；此單一終端與多重追蹤的效能與特性，領先業界。

AX-100產品與技術的規格設計運用，符合航空及船舶載具所需之抗震動與全時追蹤應用要求，與目前業界相同專業天線的規格相較，其獨特技術性能與相對微小尺寸之優勢，在空用與船用市場，如無人機 （Unmanned Aerial Vehicle UAV）與無人船之衛星通訊市場具有高度的市場利基。

國際市調機構Tractica預估無人機市場2025年將達126億美元規模，MarketsandMarkets預估2025年無人船市場規模將達15億美元，市場占比依序為北美（39％）、歐洲（23％）和亞洲（15％）市場；研調機構TrendForce推估，2022~2025年全球軍用無人機市場規模有機會自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6％。各項數據顯示，陸海空無人載具的未來發展令人期待。美商AERKOMM Inc. 在這成長市場，將以其積極的業務開拓與衛星通訊技術能力，搶佔此趨勢的商機。

全球前三大衛星營運商SES亦與AERKOMM共同參與此次的展出，顯示雙方長久以來緊密的合作夥伴關係。SES為全球唯一擁有同步高軌道衛星 （Geostationary Earth Orbit GEO）與O3b mPOWER中軌道衛星 （Medium Earth Orbit MEO）之多軌道衛星通信服務商；SES以其在衛星產業三十多年的深耕經營，擁有全球企業、行動通訊備援、數據主幹、船舶、航空…等多類別市場，涵蓋多類型企業與政府等客戶群。AERKOMM與SES將持續結合彼此的商業、衛星產業技術等資源，於現在與未來，打造全球衛星產業的領導地位。