鴻海劉揚偉赴鄭州廠 傳親自掌握iPhone 15生產進展

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【中央社記者鍾榮峰台北17日電】鴻海董事長劉揚偉近日親自前往中國大陸鄭州廠區，與員工交流，由於蘋果iPhone 15系列上週亮相、預計本週開賣，外界揣測劉揚偉此行也在iPhone最大生產基地掌握iPhone 15量產進展。

鴻海今天中午在臉書（Facebook）貼文指出，劉揚偉近日親自前往中國大陸鄭州園區，與第一線員工交流，也瞭解園區最新營運情況。

鴻海表示，劉揚偉除了視察員工醫療衛生服務站、平安建設中心、宿舍環境、新廠房工地等，並親自檢視每個環境細節，體驗數位化的健康監測儀器，逐一傾聽員工的回應，透過面對面交流，了解每個員工的心聲。

鄭州廠區是鴻海集團在中國製造iPhone最大生產基地，市場揣測，劉揚偉此行親自前往鄭州廠區，也了解掌握iPhone 15系列生產進度。

蘋果（Apple）在13日凌晨推出iPhone 15系列4款新機，外資法人評估，鴻海仍是iPhone 15系列最大組裝代工比重供應商，預估鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約58%至60%，切入iPhone 15、高階iPhone 15 Pro、以及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工。

此外，法人也評估，鴻海旗下工業富聯是iPhone 15 Pro系列鈦金屬邊框主要供應商，在USB-C連接埠和傳輸線部分，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技也是主要供應者。

中國媒體在8月中旬曾報導，iPhone 15已在鴻海集團完成試產，8月中旬全面量產。

展望下半年營運，鴻海日前指出，已進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，整體來看第3季業績將較第2季成長，第4季鴻海營運「鐵定」會比第3季好。