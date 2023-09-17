宏思科技攜手Deloitte Legal 推iLegL助數位轉型

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王莫昀／台北報導

借助科技系統改善法令遵循流程及建立風險管理機制，宏思科技與合作夥伴德勤商務法律事務所(Deloitte Legal)，推出iLegL，將可協助企業透過AI與ESG雙主流應用架構，成功進行數位轉型。

金管會於2020年8月公佈「公司治理3.0—永續發展藍圖」，推動上市櫃公司導入企業風險管理機制，並鼓勵企業應借助科技系統改善法令遵循流程及建立風險管理機制，善用數位科技實現數位治理，透過合約管理平台，將可達到此一目標。

宏思科技執行長陳忠智出指出，宏思科技的iLegL合約管理平台，是由德勤商務法律事務所律師團隊協助監製的一站式合約管理平台，擁有「合約比對、簽核控管、智慧提醒、線上討論」等四大實用功能，與「合約產生器、制訂合約範本、全文檢索、支援行動裝置」等四大特色，且可透過AI技術，協助企業在ESG架構下進行數位轉型。

AI技術應用上，陳忠智表示，主要智慧諮詢，將聊天生成預訓練轉換器(ChatGPT)應用在模組上，透過系統導入，可以回覆企業內同仁常見的法律問題，若超出AI可回答的範圍，再交由人工進行回覆，其次光學文字辨識系統(OCR)的應用，讓年代已久的舊合約掃描檔內容可以直接萃取出文字。

至於ESG架構，陳忠智指出，包括電子簽章帶動無紙化合約，減少紙張使用，達到綠色合約管理，達到ESG的E；透過平台的導入，提高法務人員工作效率，減少過勞的發生，讓公司照顧到法務人員，達到ESG的S；最後是透過系統的使用，落實公司治理，達到ESG的G，都是企業在爭取ESG評分上重要參考指標。