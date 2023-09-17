竹科護國群山效應 竹市明年統籌稅款增近18％冠全台

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（中央社記者張璦台北17日電）明年中央普通統籌分配稅款出爐，各縣市通知分配金額「雨露均霑」皆呈增加格局，不過，新竹市明年分配金額較今年成長17.6%，為全台之最，原因正是轄內竹科的護國神山群營收亮眼，帶動分配指標之一的「企業營業額」表現佳。

據財政部最新公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計新台幣3811.7億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加近400億元。

全台22個縣市的通知分配金額也都呈年增格局，觀察各縣市分配金額成長幅度，六都以桃園市年增12.8%最高，其餘直轄市增幅落在11%至12%之間。

同時，基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、嘉義縣增幅不及1成，分別是7.7%、8.47%、9.8%、9.85%。

反觀新竹市明年度通知分配金額70.76億元， 與今年度的60.17億元相比，成長17.6%，增幅為全國最高；明年平均每人分配統籌稅款達1萬5544元，比六都中的新北市、台中市、台南市、桃園市更高。

至於新竹市分配金額年增幅為何能「一支獨秀」，財政部官員指出，主要是為適度回饋地方政府招商努力，「營利事業營業額」列為分配指標之一，在新竹科學園區的科技業者營收表現亮眼的帶動下，新竹市統籌稅款分配金額有所成長。

此外，財政部同步公布最新中央統籌分配稅款收入情形，截至今年8月底，累計實際收入2865.78億元，占全年估算數的近82%，相較往年同期，達成率算是居前段班。其中2695億元為普通統籌稅款，近170.8億元是特別統籌稅款。

檢視目前各稅源執行結果，國稅方面，所得稅1402億元、達成率87.2%，貨物稅111億元、達成率71.3%，營業稅1332.8億元、達成率78.21%。屬於地方稅的土增稅，受房市趨涼影響，收入19.7億元、達成率僅48.25%，差往年同期水準約7成一大截。

中央統籌分配稅款可看成是一塊「大餅」，所得稅、營業稅、貨物稅等國稅部分，依規定，地方政府可取得其中94%，即「普通統籌分配稅款」。另6%納入「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入「普通統籌分配稅款」範疇。

「普通統籌分配稅款」會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度稅收執行情況良好，實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。

僅管今年前8月稅收表現佳，累計總稅收創同期新高，不過，距年底仍有4個月時間，地方政府能否獲加發的「紅包」，仍需觀察後續稅收徵起情況。