旺季＋展店效益 法人喊這檔餐飲股目標價365元

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王品（2727）8月營收來到21億元，年增13.2％，創下近五年來同期新高，符合市場預期；法人表示，旺季效益下9月可望延續成長力道，第四季還有聖誕節和年終節慶，明年台灣地區拓點腳步不停歇，將維持50間以上的門店增加數量，營收獲利將雙位數成長，成長動能延續，故重申「買進」評等，目標價365元。

王品集團截至今年9月中，總門店數達422家，相較7月的420家，淨增加2家。以銷售地區畫分，今年第二季台灣地區營收比重升至78％，截至9月上旬包含26個品牌以及323間門店。今年第二季中國地區營收比重降至22％，截至9月上旬包含8品牌以及99間門店。

法人表示，王品集團積極經營「瘋美食APP」，擴大會員數量，截至今年8月底會員人數達355萬人，較1月底增加67萬人，是集團發揮整合行銷優勢的重要平台，集團透過瘋美食APP平台有效整合會員權益，並放大會員規模效益，提高不同品牌間的複購率，今年第二季營收有40％來自瘋美食APP會員，會員來店消費金額高於非會員約20％，顯示會員在單筆消費金額和客單價皆比非會員來得高。王品集團第三季台灣地區預計開10家新店，法人認為，新門店效益將在第三、第四釋放，毛利率和營益率因為旺季規模經濟助攻，以及費用率提升不多，第三季雙率有機會較第二季上升，第四季營收動能趨緩，主要是因為10、11月假期較少，僅12月有聖誕節和年終節慶，不過在累積前三季開展的新店挹注下，全年營運不看淡。

展望2024年，展店依舊積極，門店數量可望維持雙位數的增長，預期將可以順利完成高標50家門店。

法人指出，王品集團中國地區共有99家門店，以王品和西堤為主，兩者的門店家數達90家，其他品牌僅留有1~3家門店做為種子門店，待景氣回升，終端餐飲力道恢復之時，可以藉由這些種子門店拓點和搶攻市占。

觀察年初至今的運營狀況，集團不考慮今年在中國展店，希望既有的門店減少費用支出，提升經營效率，預期今、明年營運以損平小賺為目標。