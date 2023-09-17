會員經濟發燒！小七攜六角推專屬套餐 全家玩積分送購物金

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超商會員好康持續增加，現在不只累積點數可折抵代收費用、換取好康外，業者也紛紛主打獨家服務拚出品牌特色。7-11即日起陸續擴大合作與六角國際、Ocard、yoxi，3大策略聯盟夥伴共同推廣OPEN POINT會員專屬服務；全家會員同樣好康享不完，「全＋1商城」即日起至10月3日推出會員限定積分趣，消費1元可得1積分，累積999積分可換99元全家購物金，18日到22日到全家領包裹還可用9元吃到Fami!ce霜淇淋。

7-11會員服務持續嵌入各大平台APP、通路據點，即日起陸續和六角國際、Ocard、yoxi合作，藉由跨平台會員系統串接、整合，各別祭出「消費即累點」、「指定日加碼回饋」、「會員獨家優惠」等豐富服務。OPEN POINT會員們即日起使用生活饗樂平台Ocard APP可累積OPEN POINT點數，在Ocard APP將OPEN POINT設定為回饋獎勵，即可到Ocard合作的逾千家餐飲美食專賣店，邊享受火鍋、燒肉、港式飲茶、手搖飲店等各種美食，邊累積點數，報會員電話即可輕鬆累點，最高回饋2.5％。不僅如此，20日起攜手六角國際旗下9大人氣餐飲品牌，包含日出茶太、春上布丁蛋糕、銀座杏子日式豬排等，推出「OPEN POINT會員饗吃專屬套餐」與「滿額贈OPEN POINT點數」雙重活動，9大品牌提供最主打的經典品項組合、吃透透最高現省660元，限定回饋只到今年12月31日。 OPEN POINT車資補貼看這裡！OPEN POINT生態圈今年與和泰集團旗下的叫車服務平台-yoxi合作，透過「點數兌換乘車金」、「APP會員帳戶整合」雙重模式深度合作，累積合作服務近5萬趟次，更帶動yoxi指定日乘車人次成長超過1成。即日起於yoxi App中綁定OPEN POINT帳號，週一至周四天天搭yoxi計程車，即可享有OPEN POINT點數回饋。

全家則看準年底購物季來臨，在全家行動購及全家會員APP「全＋1商城」紛紛推出多重優惠，全家行動購部分，即日起至10月1日，單筆消費滿999元還可抽價值萬元50吋4K電視。而「全＋1商城」從即日起至10月3日則推全家會員限定積分趣，消費1元可得1積分，累積999積分可換99元全家購物金，累積1999積分即可再換250元全家購物金(每會員各限乙次)，最高可獲得349元全家購物金，18日到22日到門市領包裹還可用9元吃到Fami!ce霜淇淋。

此外，全家今年3月獨家開賣的beard papa’s香草卡士達冰淇淋，至今持續熱銷中，即日起再推出beard papa’s獨家聯名新品「卡士達布丁雪派」，使用摩納餅搭配鬍子爺爺卡士達配方以及香甜布丁融心，療癒感十足；乳含量50％以上的「卡士達奶茶」則在19日起上市，喝得到香濃卡士達風味；「卡士達餐包」於20日起壓軸開賣，將卡士達餡注入口感輕柔的餐包，冰涼享用超美味。歡慶新品上市，9／20至10／3購買鬍子爺爺卡士達新品，可享任選第二件6折。