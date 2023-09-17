「混蛋」液已流入市面 糕點業者人人自危

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進口蛋風波持續延燒，日前桃園爆出液蛋業者混用進口蛋涉標示不實，雖已全面回收，但已有部分賣到市場。糕點業者表示，糕點都會需要用到蛋液，現在業者對上游的管理和後端的稽查開始持保留態度，就怕不小心買到有問題的蛋液，萬一出問題難和消費者交代。

桃園市衛生局日前調查，桃園仲毅農產品公司混合台灣產及進口蛋製作未殺菌液蛋，雖已要求業者全面回收賣至各通路及下游店家的進口蛋，但仍有部分已流入市面。

陳姓糕點業者表示，通常烘焙業者會使用蛋液有兩種，烘焙使用量大的都會用瓶裝蛋液，一來方便使用，也都知道來源為何；另外若業者使用量不大，就可能買便宜的散裝袋蛋液，但因為散裝不會標示來源，這就是明顯的風險，也是一直沒看到精進作為的地方。

然而不只這次蛋液混充，食藥署早在2017年便已公告具一定規模之蛋品工廠，須建立食品追溯追蹤管理制度，以及電子申報等。

該業者說，蛋最重要的就是來源管理，後續就是嚴格標示確實和追蹤管理，但若液蛋業者混充進口蛋或過期蛋，那就是增加額外風險，尤其這次有業者標示不實，真的很怕買到有問題的蛋，影響的不只是消費者健康，還有店家信譽，「國內食品的追蹤制度真的有做好嗎？個人真的很保留」。

民眾廖小姐說，自己買食材和食品都有看標示的習慣，但現在即使看了個遍都還是可能出問題，台灣的食安究竟出了什麼大問題？怎麼政府一直說有改善，但是問題反而越多？食安成為奢侈真的很可悲。

難道進口蛋真的有問題嗎？「Lon bay好油」版主林裕紘說，進口蛋本身不是毒蛋、爛蛋，而是到了台灣之後冷藏轉常溫的錯誤儲存，導致雞蛋品質變質，不適合食用。

林裕紘強調，加工、洗選因為冷藏轉常溫而導致變質的雞蛋，這些蛋到底去了哪裡、流向了哪些通路，以及未來是否能阻止這些事的發生才是大家該關心的。