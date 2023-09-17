雲林縣舉辦第一屆電競麻將 縣長：鼓勵益智不鼓勵賭博

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麻將運用邏輯、推理、記憶，雲林縣府勞青處今（17日）舉辦第一屆雲青盃電競麻將俠大賽，設籍、或就學、或工作地點在雲林的青年都可報名，80個名額被秒殺，增至120個名額。雲林縣長張麗善今到場打氣，鼓勵年輕人打衛生麻將交朋友，但不鼓勵賭博。

雲林縣府17日在斗六三好飯店舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」，不會打麻將的縣長張麗善特別巧扮「賭神」與勞青處長張世忠一起敲響銅鑼，宣布比賽開始。由於是電競現場並無麻將桌，而是一般圓桌，4人一桌，自備手機或平板。

勞青處長張世忠指出，現代很多青年沉溺於虛擬世界，舉辦第一屆雲青盃電競麻將俠大賽用意之一是吸引年輕人與真人互動，讓在地青年們感受到雲林是一個充滿青春活力的地方。

縣長張麗善說，麻將是深具中華文化的競技益智型桌遊，考驗以不同花色牌排列組合取勝，首次舉辦青年麻將電競著眼於鼓勵手眼協調、腦部思考，以牌會友、相互切磋牌技。

外界對於麻將有「賭博」的不良印象，張麗善表示，如果輸贏很大，麻將桌遊就會敗壞風氣，若當成休閒活動，其實可延緩老化，台灣高齡化社會來臨，雲林也進入超高齡時代，她個人也希望長輩們透過打打麻將促進腦細胞活化，活得更開心。

張麗善強調，打麻將不要有「賭」的成分，好朋友變成壞朋友，相信打麻將能帶來正面效益。

雲林縣首次舉辦的青年麻將電競第一名獎金8888元、第二名6666元、第三名4888元，第4至第6名2000元。

處長張世忠表示，勞青處辦理多元多樣培訓課程與活動，青年朋友們可多留意勞青處FB、IG，踴躍報名參加，如有任何創意想法均可向縣府來表達，經評估後即可能落實推出。

雲林麻將電競