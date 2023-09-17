國研院參加CogX Festival 讓世界看到台灣的軟硬實力

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國家實驗研究院執行國科會政策，建構執行前瞻科技的平台，並在英國倫敦舉行的前瞻科技展會CogX Festival中發表多場演講，讓世界各國共同見證台灣的科技發展方向。

國科會近期提出八大前瞻科技平台，包括前瞻半導體與量子科技、AI、太空、資安、精準健康、淨零科技、國防科技，以及人文社會，期望整合學研能量，嫁接至產業及社會。

今年是國研院首次參與CogX Festival，結合院內七個國家級實驗研究中心，展示台灣半導體發展、AI晶片、器官晶片、資訊安全、淨零及半導體人才培育等六大領域成果。CogX Festival首次於2017年舉辦，是世界上最大的科技展會之一，今年主要探討在指數時代，人類未來十年會面對的挑戰。

國研院並有多位研究人員在本次展會的焦點活動Semi Impact Summit受邀擔任主講者，針對AI、淨零、IoT、器官晶片相關議題發表多場演講。其中國網中心主任張朝亮主講「晶片無所不在」，他指出，從邊緣運算（Edge AI）到生成式AI需要的大型語言模型（LLM），這些發展在在證明人類的智慧與創新才是驅動晶片強大力量的重要推手。

半導體中心副主任莊英宗發表「新時代的IC設計挑戰」，他表示，隨著AI的發展與演進，運算環境已無法跟過去的單純計算機世代相比，為了回應相關需求，融合AI、HPC、量子運算的混合運算環境，將是必行之路。

國震中心副主任柴駿甫發表「人工智慧地震早期警報系統（EEWS）和結構安全監測系統」，他指出，結合AI運算的地震預警系統搭配震後結構安全監測系統，可以有效降低地震帶來的災害與財產的損失，尤其可應用在使用高精度儀器的高科技產業。

國研院表示，這次參與CogX Festival盛會，不僅希望將台灣發展前瞻科技與培育人才的經驗與世界分享，讓全世界看到台灣的軟硬實力，更期許吸引國外產學研單位與國研院發展更多跨國合作，共同為促進更幸福的生活而努力。