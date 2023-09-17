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游野溪溫泉拚觀光 花蓮萬榮鄉培育水上救生人才

  • 中時即時 羅亦晽
花蓮縣萬榮鄉公所與中華民國海上救生協會合作，開辦救生員合格訓練課程，培育20名水上救生人才，確保日後鄉內水域活動安全外，也希望能藉此帶動鄉內觀光產業發展。（萬榮鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）
花蓮縣萬榮鄉公所與中華民國海上救生協會合作，開辦救生員合格訓練課程，培育20名水上救生人才，確保日後鄉內水域活動安全外，也希望能藉此帶動鄉內觀光產業發展。（萬榮鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

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花蓮縣萬榮鄉是縣內三大山地鄉鎮之一，雖不靠海，卻有許多知名野溪溫泉，過去曾發生遊客因溪水暴漲受困等事故，鑑此，鄉公所與救生協會合作，開辦救生員合格訓練課程，培育20名水上救生人才，建立人才資料庫，確保日後水域活動安全，並帶動鄉內觀光產業發展。

依傍中央山脈東側的萬榮鄉，在獨特的地理環境下，孕有許多知名野溪溫泉，包括二子山溫泉、摩里沙卡洞穴溫泉及鴛鴦谷溫泉等，不過因多數的野溪溫泉沒有管制措施，加上位處深山，只能步行前往，不僅需費時2小時以上，途中也得穿越不少溪床，以致意外事故頻傳。

曾有遊客前往二子山溫泉路途中不慎跌倒，因頭部遭受劇烈撞擊陷入昏迷，送醫搶救仍回天乏術；還有10名大學生組團前往泡湯，卻在回程時溪水上漲受困，所幸最後平安獲救。鴛鴦谷溫泉部分，也有遊客溯溪時腳踩空，一腳卡在石縫裡骨折，經救難人員趕赴救援送醫治療撿回一命。

雖然萬榮鄉不靠海，但鄉公所考量近年鄉內溯溪活動興起，今年與中華民國海上救生協會合作，規畫辦理救生員訓練證照班，吸引20名在地青年報名，待取得證照後，就能帶團溯溪到知名野溪溫泉享受泡湯樂趣，

鄉公所表示，辦理救生員訓練證照班除能讓學員學習更多技能，確保遊客安全旅遊，也能整合現有觀光資源投入部落產業，希望能藉此提升鄉內的就業機會。至於未來是否規畫與消防隊合作救災，目前尚無規畫，避免影響專業救援。

萬榮鄉長梁光明表示，救生員合格訓練證照班課程編配為學科6小時、術科39小時、模擬考試6小時，16日開訓，將進行為期一個月的訓練；若其他鄉民有興趣，未來如有機會，鄉公所願意承辦課程，提供考證照的機會。

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