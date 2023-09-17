中國廠商搶進iPhone 15供應鏈 卡位光學元件

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果iPhone 15系列新機亮相，法人分析供應鏈指出，中國廠商在封裝模組、玻璃背板、電池、USB-C連接埠、聲學元件、無線充電等關鍵零組件以及組裝代工滲透率提升，在稜鏡等光學關鍵元件，中國廠商角色更不容小覷。

蘋果（Apple）日前公布iPhone 15系列新機，市場關注零組件供應鏈布局現況，尤其是中國廠商在光學關鍵元件進展。

其中頂級版iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤指出，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，他推測，稜鏡可能由中國浙江藍特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商，日系外資法人也做出相同評估。

在相機鏡頭，日系外資和郭明錤分析，中國高偉電子可能切入iPhone 15系列前鏡頭模組供應鏈；美系和日系法人評估，中國舜宇光學切入iPhone 15系列相機鏡頭鏡片供應鏈。

觀察半導體封裝，iPhone 15系列系統級封裝（SiP）模組除了仍由日月光投控旗下環旭電子主供外，日系外資預期，中國江蘇長電和立訊精密也切入系統級封裝模組供應鏈。

在玻璃保護背板，市場一般預期，中國藍思科技和伯恩光學仍是唯二的供應商；在聲學元件，歌爾聲學仍有大部分供應量。

觀察電池，日系外資評估，中國廣東德賽電池和欣旺達電子切入iPhone 15系列電池封裝供應鏈。

立訊精密在iPhone 15系列的供應鏈地位已不可輕忽，美系和日系外資分析，立訊切入iPhone 15、iPhone 15 Plus、以及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工供應鏈，韓國媒體與歐系外資評估，立訊在iPhone 15系列整體組裝比重提升至28%至30%，僅次於鴻海集團的占比58%至60%。

日系法人評估，立訊也切入iPhone 15系列無線充電模組、USB-C連接埠和連接線、以及觸覺反饋（Haptic technology）元件等。