佳格以愛樂活捐2.2萬罐營養物資 揪齊豫招募志工護弱勢長者

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高齡化社會讓老人照護議題備受關注，而人類維持基本生理需求的吃食，卻是弱勢長者長期缺乏的重要物資。在10月1日國際老人日前夕，佳格食品集團深入多個社福單位發現，每位弱勢長者平均每月供餐次數為16.8次，等於每兩天才有一餐，加上近8成社福機構都面臨缺人困境，影響送餐與關懷服務，讓佳格決定站出來發佈「以愛樂活營養安老」計畫，盼弱勢長者能安心養老。

台灣社福機構面臨著物資與人力的「雙缺危機」，有高達56％社福據點指出有弱勢案例餓到疲累、不舒服，凸顯供餐以及營養物資需求；另外，老五老基金會北區區長王淑芬指出，50歲以上健康長者志工占7成、63歲以上更占全體志工的5成，不僅志工面臨老齡化趨勢、社福機構平日忙碌作業更難進行系統性志工招募。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生也透露，為了增進物資流通及即時抵達，台灣食物銀行聯合會透過全台5個倉庫接力運送，但即使到當地據點，不少弱勢長者仍無出門領取物資的能力、需要志工送餐與關懷，越是偏鄉、交通不便地區，志工協力越是不可少。有鑑於此，佳格發佈「以愛樂活營養安老」計畫，包括物資捐贈、志工招募、營養研習。

物資方面，分別從蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等長者營養需求下準備物資，今年度將提供總計2.2萬罐營養補充品，採分批供應提供社福機構運用，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶，盼用營養輔助社福體系。為推動中壯族加入志工行列，佳格邀請天籟美聲齊豫擔任年度公益大使，齊豫表示：「公益慈善不是單方的施與或關懷，而是雙方皆蒙益。」鼓勵民眾一同響應計畫。